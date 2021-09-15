Rothschild : Chiffre d'affaires en hausse de 61% au S1

15 septembre (Reuters) - ROTHSCHILD & Co SCA:
* REVENUS AU S1: HAUSSE DE 61% À 1 350 MILLIONS DEUROS (S1
2020 :
838 MILLIONS DEUROS)
* BÉNÉFICE PAR ACTION (BPA) HORS ÉLÉMENTS EXCEPTIONNELS AU
21 :
4,78 (S1 2020 : 0,88 )
* RÉSULTAT NET - PART DU GROUPE HORS ÉLÉMENTS EXCEPTIONNELS
AU S1
: 346 MILLIONS DEUROS (S1 2020 : 65 MILLIONS DEUROS)
* LE GROUPE A L'INTENTION DE LANCER UN PROGRAMME DE RACHAT
DACTIONS POUR UN MONTANT MAXIMUM DE 70 MILLIONS D'EUROS SUR UNE
PÉRIODE DENVIRON 12 MOIS, SOUS RÉSERVE DE L'AUTORISATION DE
LACPR
* IMPACT NÉGATIF DE LA VARIATION DES TAUX DE CHANGE DE 12
MILLIONS
DEUROS SUR LES REVENUS ET DUN MILLION DEUROS SUR LE RÉSULTAT
NET - PART DU GROUPE
* DANS LE MÉTIER DU CONSEIL FINANCIER NOUS PRÉVOYONS LA
POURSUITE
DES NIVEAUX D'ACTIVITÉ ACTUELS JUSQU'À LA FIN DE L'ANNÉE 2021,
CE QUI NOUS PERMET DÊTRE TRÈS POSITIFS QUANT AUX PERSPECTIVES
DE CE MÉTIER EN 2021
* CONCERNANT LACTIVITÉ DE BANQUE PRIVÉE ET GESTION D'ACTIFS
NOUS
N'ANTICIPONS PAS D'ÉVOLUTION DES TAUX DINTÉRÊT BAS MALGRÉ
QUELQUES RISQUES D'INFLATION COMME L'AFFIRMENT LES DIFFÉRENTES
BANQUES CENTRALES.
* DANS LE MÉTIER DE MERCHANT BANKING, LA CROISSANCE DES
REVENUS
RÉCURRENTS SE POURSUIVRA CAR PLUSIEURS FONDS ONT ÉTÉ CLÔTURÉS
RÉCEMMENT OU SONT EN PHASE DE DÉPLOIEMENT ET DE NOUVEAUX FONDS
SONT EN COURS DE LEVÉE
* POUR MERCHANT BANKING, CONFORMÉMENT À LA PERFORMANCE DES
INVESTISSEMENTS EN PORTEFEUILLE DURANT LE PREMIER SEMESTRE 2021,
NOUS SOMMES CONFIANTS DANS LE POTENTIEL DE CRÉATION DE VALEURS
DES INVESTISSEMENTS EN PORTEFEUILLE
* LES ACTIFS SOUS GESTION ONT ATTEINT FIN JUIN 87,5
MILLIARDS
DEUROS (+12% PAR RAPPORT À DÉCEMBRE 2020)
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(Gdansk Newsroom)