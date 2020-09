Rothschild & Co: 2020 - Communiqué des résultats semestriels

2.1 Conseil financier

L'activité de Conseil financier regroupe le conseil en fusions et acquisitions, le conseil en financement qui couvre le domaine de la dette, des restructurations de bilan et des marchés de capitaux, ainsi que le conseil aux investisseurs afin d'accompagner les actionnaires sur une diversité de sujets tels que l'activisme, le développement durable ou la gouvernance.

Les revenus du 1er semestre 2020 se sont élevés à 529,4 millions d'euros, en baisse de 3% (S1 2019 : 544,8 millions d'euros), liés aux conséquences provoquées par la pandémie COVID-19 observées à partir de mars. Au cours des 12 derniers mois à fin juin 2020, Rothschild & Co s'est classé au 8ème rang mondial en termes de revenus2.

Le résultat d'exploitation du 1er semestre 2020, en excluant le montant relatif aux investissements liés au développement de l'activité de fusions-acquisitions en Amérique du Nord, s'est élevé à 82 millions d'euros (S1 2019 : 93 millions d'euros), soit une marge opérationnelle de 15,4% (S1 2019 : 17,0%). En incluant ces investissements, le résultat d'exploitation s'est élevé à 75 millions d'euros (S1 2019 : 83 millions d'euros), soit une marge de 14,1% (S1 2019 : 15,2%).

L'activité de Conseil en fusions-acquisitions est restée solide malgré la baisse des marchés, et s'est classée à la 2ème place mondiale par le nombre d'opérations réalisées au 1er semestre 20203. En Europe, le Groupe conserve sa position de leader, par le nombre d'opérations de fusions et acquisitions, une position qu'il occupe depuis plus de dix ans3. Les revenus du conseil en fusions-acquisitions se sont élevés au 1er semestre 2020 à 385,0 millions d'euros, en baisse de 12% (S1 2019 : 436,7 millions d'euros).

Les revenus du Conseil en financement ont augmenté de 34% au 1er semestre 2020 à 144,4 millions d'euros (S1 2019 : 108,1 millions d'euros), sous l'effet d'une forte demande de liquidité et de conseil en financement. Au cours du 1er semestre 2020, Rothschild & Co s'est classé à la 1ère place européenne par le nombre d'opérations de restructuration réalisées3. Nous continuons de conseiller plus de mandats européens que tout autre conseiller financier indépendant4.

Notre large offre de produits couplée à notre présence mondiale nous permettent d'offrir un accompagnement de qualité à nos clients existants mais également de nouveaux. Au cours du 2ème trimestre, nous avons vu une proportion significative, des mandats démarrés avant la crise, se poursuivre ou être annoncés publiquement. Nos banquiers spécialisés en conseil en financement ont travaillé de manière étroite avec nos clients pour les soutenir sur leurs questions de liquidité et de financement, souvent dans des situations complexes et urgentes. Tous nos banquiers d'affaires à travers le monde se mobilisent pour maintenir un dialogue permanent avec les clients existants et potentiels afin d'offrir leur conseil et leur accompagnement durant cette période difficile.

Durant le 1er trimestre 2020, nous avons promu 20 nouveaux Managing Directors (MDs), démontrant notre attention à puiser dans le vivier de nos talents. De plus, nous avons recruté deux nouveaux MDs en Suisse et au Moyen-Orient, et avons poursuivi notre investissement stratégique en Amérique du Nord, avec un nouveau vice-président, afin de conseiller des clients en matière de restructuration, de conseil en financement et en fusions-acquisitions et un nouveau MD spécialisé dans le secteur Automobile.

Rothschild & Co est intervenu dans plusieurs missions majeures finaliséesau cours du 1er semestre 2020, dont :

Asahi Group Holdings pour l'acquisition de Carlton & United Breweries auprès d'Anheuser-Busch Inbev (11,3 milliards de dollars US, Japon, Australie et Belgique)

pour l'acquisition de Carlton & United Breweries auprès d'Anheuser-Busch Inbev (11,3 milliards de dollars US, Japon, Australie et Belgique) Agence financière de la République fédérale d'Allemagne pour son plan de stabilisation de Deutsche Lufthansa (9 milliards d'euros, Allemagne)

Cobham pour sa cession à Advent International (4,2 milliards de livres, Royaume-Uni)

pour sa cession à Advent International (4,2 milliards de livres, Royaume-Uni) Froneri pour l'acquisition de l'activité de glace aux États-Unis de Nestlé (4 milliards de dollars US, Royaume-Uni, États- Unis)

pour l'acquisition de l'activité de glace aux États-Unis de Nestlé (4 milliards de dollars US, Royaume-Uni, États- Unis) Rallye pour sa restructuration et la signature d'une ligne de secours (respectivement 3,6 milliards d'euros et 233 millions d'euros, France)

pour sa restructuration et la signature d'une ligne de secours (respectivement 3,6 milliards d'euros et 233 millions d'euros, France) Cision pour sa cession à Platinum Equity (2,74 milliards de dollars US, États-Unis)

Le Groupe continue d'intervenir dans quelques-unes des transactions annoncéesles plus importantes et les plus complexes à l'échelle mondiale, notamment en tant que conseiller financier pour :

PG&E sur sa restructuration - conseiller auprès des créanciers (52 milliards de dollars, États-Unis) 5

sur sa restructuration - conseiller auprès des créanciers (52 milliards de dollars, États-Unis) Ingenico pour son rapprochement avec Worldline (21 milliards d'euros, France)

Source : Publication des sociétés Source : Refinitiv Source : Dealogic Finalisé au 3 ème trimestre 2020

3