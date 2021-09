Rothschild & Co: 2021 - Communiqué des résultats semestriels

Le Groupe continue d'intervenir dans quelques-unes des transactions annoncéesles plus importantes et les plus complexes à l'échelle mondiale, notamment en tant que conseiller financier pour :

Macquarie Infrastructure et Real Assets Europe pour l'acquisition d'Autostrade per l'Italia (9,6 milliards d'euros, Italie)

Pour une liste plus complète des mandats confiés au cours du premier semestre 2021, veuillez-vous référer à l'Annexe F.

2.2 Banque privée et gestion d'actifs

Les activités de Banque privée et de gestion d'actifs comprennent nos activités de Banque privée en France, Suisse, Royaume-Uni, Belgique, Allemagne, Monaco et Italie ainsi que notre activité de gestion d'actifs en Europe. Rothschild & Co compte également une activité de gestion d'actifs en Amérique du Nord.

L'année 2021 était attendue en forte reprise poussée par la vaccination de masse et un retour à la normalité. La crise sanitaire n'est toutefois pas terminée en raison de nouveaux variants et des difficultés observées dans les programmes de vaccination à travers le monde. Les banques centrales continuant d'apporter de la liquidité aux marchés et les gouvernements de soutenir les économies locales, les marchés actions sont restés très positifs, ce qui a soutenu la forte performance de ce métier durant le premier semestre 2021.

La collecte nette s'est élevée à 3,4 milliards d'euros durant le premier semestre 2021. Hors sorties nettes de 0,7 milliard d'euros de l'activité de gestion d'actifs nord-américaine (AM US), la collecte nette en Europe s'est élevée à 4,1 milliards d'euros grâce à la collecte dynamique et régulière dans toutes nos implantations, malgré les restrictions imposées quant aux déplacements. Ce montant représente plus du double de celle du premier semestre 2020 (1,7 milliard d'euros). Ce résultat confirme la solidité de notre modèle économique ainsi que la qualité de nos offres, de nos services et de nos équipes, qui continuent d'attirer de nouveaux clients.

Au cours du premier semestre 2021, les actifs sous gestion ont augmenté de 12% à 87,5 milliards d'euros (31 décembre 2020 : 78,1 milliards d'euros).

Le tableau ci-dessous présente la progression des actifs sous gestion :

Trimestre terminant le 1er semestre en milliards d'€ 30/06/2021 31/03/2021 30/06/2020 2021 2020 Actifs sous gestion à l'ouverture 83.6 78.1 66.7 78.1 76.0 dont Banque privée 60.9 55.8 46.6 55.8 50.5 dont AM Europe 14.5 14.1 10.0 14.1 15.4 dont AM US 8.2 8.2 10.1 8.2 10.1 Collecte nette 1.5 1.9 (0.3) 3.4 0.3 dont Banque privée 1.3 2.4 0.5 3.7 1.8 dont AM Europe 0.3 0.1 - 0.4 (0.1) dont AM US (0.1) (0.6) (0.8) (0.7) (1.4) Effet marché et taux de change 2.4 3.6 4.9 6.0 (5.0) Actifs sous gestion à la clôture 87.5 83.6 71.3 87.5 71.3 dont Banque privée 63.7 60.9 49.9 63.7 49.9 dont AM Europe 15.3 14.5 13.9 15.3 13.9 dont AM US 8.5 8.2 7.5 8.5 7.5 % var / Actifs sous gestion à l'ouverture 5% 12%

