Rothschild & Co : Concordia détient 95,6% du capital

Concordia a annoncé mardi avoir franchi le seuil de 90% du capital et des droits de vote de Rothschild & Co à l'issue de son OPA, permettant ainsi la mise en oeuvre d'un retrait obligatoire.



À l'issue du règlement-livraison de l'offre, qui doit intervenir le 18 septembre, Concordia et les membres du concert détiendront un total de 68,6 millions d'actions représentant 88,7% du capital et 91,2% des droits de vote.



En tenant compte des promesses croisées d'achat et de vente et des engagements de transfert, soit 5,3 millions d'actions Rothschild représentant 6,9% du capital et 4,5% des droits de vote, la détention effective s'élève à 73,9 millions d'actions, soit 95,6% du capital et 95,8% des droits de vote.



Concordia, dont les actionnaires sont membres de la famille Rothschild, prévoit de formuler prochainement une demande de mise en oeuvre de la

procédure de retrait obligatoire auprès de l'AMF, aux mêmes conditions financières que l'offre, soit 38,60 euros.



Dans l'attente de la mise en oeuvre du retrait obligatoire, le cours de Bourse de Rothschild & Co a été suspendu.



