Rothschild & Co : Information concernant l'intention de Concordia de déposer une offre publique simplifiée

Le processus d'obtention des autorisations réglementaires requises dans le cadre de l'Offre est en cours, avec une date cible de dépôt prévue pour le milieu de l'année 2023. L'Offre reste soumise à l'approbation des autorités réglementaires et de l'AMF. Des informations complémentaires seront mises à disposition dans la documentation qui sera publiée dans le cadre de l'Offre qui sera soumise à l'examen et à l'autorisation de l'AMF.

Co et la date de la distribution exceptionnelle (avant l'ouverture de l'Offre), dans la limite d'un nombre d'actions égal à 30 % du nombre d'actions visées par l'Offre (conformément au règlement général de l'AMF).

Dans le cadre de l'Offre, il est désormais prévu de mettre en œuvre la distribution exceptionnelle de réserves proposée de 8 euros par action par Rothschild & Co après la décision de conformité de l'Autorité des marchés financiers (AMF) sur l'Offre et avant son ouverture.

Concordia1 a annoncé les 6 et 13 février 2023, son intention de déposer un projet d'offre publique d'achat simplifiée sur les actions de Rothschild & Co (l'« Offre »).

Avis spécifique pour les actionnaires aux États-Unis

Dans la mesure permise par les lois et règlements applicables, y compris la Règle 14e-5 du U.S. Securities Exchange Act de 1934, tel qu'amendé (le "1934 Act"), et conformément aux pratiques habituelles en France, Concordia, les autres membres du consortium formé dans le cadre de l'Offre et Rothschild & Co pourront acquérir ou conclure certains accords pour acquérir des actions Rothschild & Co en dehors du cadre de l'Offre. L'intention de procéder à de tels achats sera décrite dans le projet de note d'information qui sera déposé auprès de l'AMF. Dans la mesure où les informations relatives à ces acquisitions sont rendues publiques en France, elles seront également rendues publiques sur le site internet de Rothschild & Co (www.rothschildandco.com).

Calendrier financier : ▪ 25 mai 2023 : Assemblée générale annuelle ▪ 3 août 2023 : Résultats semestriels 2023

A propos du Groupe Rothschild & Co

Rothschild & Co est un groupe indépendant, contrôlé par des actionnaires familiaux, au cœur des marchés financiers mondiaux depuis plus de 200 ans. Avec près de 4 200 spécialistes des services financiers sur le terrain dans plus de 40 pays, le réseau international de professionnels propose une vision pertinente et à long terme à nos clients dans le Conseil financier, la Banque privée et gestion d'actifs et le Merchant Banking.

Rothschild & Co est une société en commandite par actions (SCA) de droit français, cotée sur Euronext à Paris, Compartiment A, au capital d'euros154,059,554€. Registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 302 519 228. Siège social : 23 bis avenue de Messine, 75008 Paris.

