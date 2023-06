Kepler Cheuvreux reste à l'Achat et relève son objectif de cours de 51 euros à 66 euros sur Rothschild & Co. Le bureau d'études continue de penser que l'offre publique d'achat sur Rothschild & Co ne valorise pas correctement le titre. Il souligne que son nouvel objectif de cours est nettement supérieur aux 48 euros offerts aux actionnaires minoritaires.