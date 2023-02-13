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ROTHSCHILD & CO

(ROTH)
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Rothschild & Co affiche un résultat net annuel en baisse à 606 mlns d'euros

13/02/2023 | 18:08
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13 février (Reuters) - Rothschild & Co SCA:

* RÉSULTATS POUR L'ENSEMBLE DE L'ANNÉE 2022

* EXERCICE 2022 CHIFFRE D'AFFAIRES 2.965 MILLIONS D'EUROS, +1% SUR UN AN

* 2022 RÉSULTAT NET 606 MILLIONS D'EUROS, -21% SUR UN AN

* BÉNÉFICE NET PAR ACTION POUR L'ENSEMBLE DE L'ANNÉE 2022 À 8,38 , -21% EN GLISSEMENT ANNUEL

* LES VENTS CONTRAIRES MACROÉCONOMIQUES CONTINUENT D'AVOIR UN IMPACT NÉGATIF SUR LA CONCLUSION DE CONTRATS

* PERSPECTIVES: DÉBUT D'ANNÉE 2023 PLUS FAIBLE

* PERSPECTIVES: OFFRE CONCORDIA : OFFRE CIBLE OUVRANT À L'ÉTÉ 2023

* ROTE DE L'ANNÉE 2022 À 20,7%

* PERSPECTIVES: TROIS ACTIVITÉS PRINCIPALES CONTINUENT LEUR BONNE PERFORMANCE AU COURS DE L'ANNÉE 2023, MAIS EN DEÇÀ DES NIVEAUX DE 2022

* PERSPECTIVES: BANQUE MARCHANDE:RALENTISSEMENT DES RECETTES DE PERFORMANCE DES INVESTISSEMENTS PAR RAPPORT AUX ANNÉES 2021 ET 2022

* PERSPECTIVES: OFFRE DE CONCORDIA: OBJECTIF DE DÉPOSER L'OFFRE D'ICI MI-2023

* PERSPECTIVES: GESTION DE PATRIMOINE ET D'ACTIFS : LA CROISSANCE EXCEPTIONNELLE DES BÉNÉFICES EN 2022 A PEU DE CHANCE DE SE RÉPÉTER EN 2023 Pour plus de détails, cliquez sur (Gdansk Newsroom)


© Reuters 2023
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CA 2022 2 913 M 3 110 M -
Résultat net 2022 474 M 506 M -
Dette nette 2022 - - -
PER 2022 7,22x
Rendement 2022 2,78%
Capitalisation 3 473 M 3 709 M -
Capi. / CA 2022 1,19x
Capi. / CA 2023 1,46x
Nbr Employés 4 281
Flottant 40,3%
Graphique ROTHSCHILD & CO
Durée : Période :
Rothschild & Co : Graphique analyse technique Rothschild & Co | Zonebourse
Graphique plein écran
Tendances analyse technique ROTHSCHILD & CO
Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesHaussièreHaussièreHaussière
Evolution du Compte de Résultat
Consensus
Vente
Achat
Recommandation moyenne ACCUMULER
Nombre d'Analystes 3
Dernier Cours de Clôture 46,90 €
Objectif de cours Moyen 47,33 €
Ecart / Objectif Moyen 0,92%
Révisions de BNA
Dirigeants et Administrateurs
Alexandre de Rothschild Executive Chairman-Management Board
Mark Crump Group Chief Financial & Operating Officer
Marc-Olivier Laurent Chairman-Supervisory Board
Emmanuelle Saudeau Group Chief Digital Officer
Jonathan Westcott Group Head-Legal & Compliance
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapi. (M$)
ROTHSCHILD & CO25.57%3 709
MACQUARIE GROUP LIMITED14.69%49 183
EQUITABLE HOLDINGS, INC.10.80%11 607
JEFFERIES FINANCIAL GROUP INC.18.19%8 775
SBI HOLDINGS, INC.9.38%5 695
FIRST CAPITAL SECURITIES CO., LTD.6.93%3 717