Le Conseil de Surveillance de Rothschild & Co a pris connaissance de la confirmation de l’intention de Concordia, principal actionnaire de Rothschild & Co (39% du capital environ), de déposer un projet d’offre publique d’achat simplifiée visant environ 40% du capital de Rothschild & Co au prix de 48 euros par action (coupons attachés), en vue de demander la mise en œuvre d’un retrait obligatoire. Il y a une semaine, Concordia avait annoncé son intention de déposer une offre publique d'achat simplifiée sur les actions Rothschild & Co.



Préalablement au dépôt du projet d'offre, le groupe financier proposera à ses actionnaires, lors de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra le 25 mai 2023, le paiement d'un dividende ordinaire de 1,4 euro par action.



Rothschild & Co envisage également de proposer, sous réserve de l'avis favorable du Conseil de Surveillance de Rothschild & Co, une distribution exceptionnelle de réserves de 8,0 euros par action. Cette distribution exceptionnelle serait conditionnée à la décision finale de Concordia de déposer l'offre. Le prix d'offre annoncé serait diminué du montant de ces deux distributions.



Cette opération visant à créer un groupe entièrement privé s'inscrit dans la stratégie de Concordia de détenir seule la majorité du capital et des droits de vote du groupe financier. La famille Rothschild et son associée de longue date, la famille Maurel, seraient rejointes au capital par un nombre limité d'investisseurs familiaux qui partagent les mêmes ambitions de soutenir Rothschild & Co à moyen et long terme.



Dans un communiqué séparé, Peugeot Invest a indiqué s'être engagée à investir aux côtés de Concordia et d'autres investisseurs de long terme et pourrait détenir, en cas de succès de l'offre, jusqu'à 5,1% du capital de Rothschild & Co. Peugeot Invest aurait vocation à être représentée du Conseil de Surveillance de Rothschild & Co.



Dans le cadre de ce projet d'offre, Concordia agirait de concert avec les investisseurs familiaux susvisés ainsi qu'une société nouvellement créée (Rothschild & Co Partners) qui regrouperait tous les Partners de Rothschild & Co et détiendrait une participation significative et de long terme dans Rothschild & Co.



Concordia a annoncé son intention de mettre en œuvre un retrait obligatoire visant la totalité des actions non détenues par Concordia, dans l'hypothèse où les actionnaires minoritaires ne détiendraient pas plus de 10% du capital et des droits de vote de Rothschild & Co à l'issue de l'offre.