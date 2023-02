Rothschild & Co. : confirmation du projet d'OPAS de Concordia

Rothschild & Co. annonce que son Conseil de Surveillance a pris connaissance de la confirmation de l'intention de Concordia, principal actionnaire de Rothschild & Co (39% du capital environ), de déposer un projet d'offre publique d'achat simplifiée visant environ 40% du capital de Rothschild & Co au prix de 48,0 euros par action (coupons attachés), en vue de demander la mise en oeuvre d'un retrait obligatoire.



Préalablement au dépôt du projet d'offre, Rothschild & Co proposera à ses actionnaires, lors de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra le 25 mai 2023, le paiement d'un dividende ordinaire de 1,4 euro par action.



Rothschild & Co envisage également de proposer, sous réserve de l'avis favorable du Conseil de Surveillance de Rothschild & Co, une distribution exceptionnelle de réserves de 8,0 euros par action. Cette distribution exceptionnelle serait conditionnée à la décision finale de Concordia de déposer l'offre. Le prix d'offre annoncé serait diminué du montant de ces deux distributions.



Cette opération visant à créer un groupe entièrement privé s'inscrit dans la stratégie de Concordia de détenir seule la majorité du capital et des droits de vote de Rothschild & Co.





