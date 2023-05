Rothschild & Co : distribution exceptionnelle de réserves de 8 euros par action

Dans le cadre du projet d'offre d'achat simplifiée annoncé par Concordia (holding de la famille Rothschild) en février, Rothschild & Co va mettre en œuvre une distribution exceptionnelle de réserves de 8 euros par action après la décision de conformité de l'offre par l'Autorité des marchés financiers (AMF) et avant son ouverture. En conséquence, Concordia a l'intention de déposer son offre à un prix de 46,6 euros (distribution exceptionnelle attachée) par action.



Ce prix représente 48 euros, soit celui dévoilé en février lors de l'annonce du projet d'OPA simplifiée, moins le dividende ordinaire proposé de 1,4 euro par action qui sera payé le 31 mai 2023.



Ce prix de 46,6 euros serait alors ajusté à 38,6 euros (ex-distribution) à compter de la date du détachement de la distribution exceptionnelle de réserves.



Dans ce contexte, Concordia a l'intention d'acquérir des actions Rothschild & Co au prix de 46,6 euros (distribution exceptionnelle attachée) entre la publication du projet de note en réponse de Rothschild & Co et la date de la distribution exceptionnelle (avant l'ouverture de l'offre), dans la limite d'un nombre d'actions égal à 30% du nombre d'actions visées par l'offre (conformément au règlement général de l'AMF).



Le processus d'obtention des autorisations réglementaires requises dans le cadre de l'offre est en cours, avec une date cible de dépôt prévue pour le milieu de l'année 2023. L'offre reste soumise à l'approbation des autorités réglementaires et de l'AMF. Des informations complémentaires seront mises à disposition dans la documentation qui sera publiée dans le cadre de l'offre qui sera soumise à l'examen et à l'autorisation de l'AMF.