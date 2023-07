Rothschild & Co, maison mère du Groupe Rothschild, est centrée sur les activités de conseil financier, de banque privée, de gestion d'actifs ainsi que de capital investissement. Le Produit Net Bancaire par activité se répartit comme suit : - conseil financier (62%) : prestations de conseil en fusions et acquisitions, en stratégie et en financement (restructuration, dette privée et marchés de capitaux) ; - banque privée et gestion d'actifs (23,6%) : 101,6 MdsEUR d'actifs sous gestion à fin 2022 ; - gestion de fonds de capital investissement et de fonds de dette privée (13,7%) : 22,9 MdsEUR d'actifs sous gestion ; - autres (0,7%). La répartition géographique du Produit Net Bancaire est la suivante : France (25,9%), Royaume Uni et Îles anglo-normandes (28,7%), Luxembourg (9,4%), Suisse (6,1%), Europe (13%), Etats-Unis (10,8%), Asie et Australie (3,1%) et autres (3%).

Secteur Services de placements diversifiés