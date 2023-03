Rothschild & Co. : l'UE approuve une coacquisition

La Commission européenne annonce avoir approuvé l'acquisition de Financière Canella par Andera Partners et le groupe Rothschild & Co, tous trois basés en France.



Financière Canellaopère dans le secteur de la rénovation de bâtiments résidentiels communautaires dans la région parisienne (Île-de-France).



Andera Partnersest une société de gestion d'actifs spécialisée dans le capital-investissement.



Enfin, legroupe Rothschild & Co, à travers Five Arrows Sustainable Investments, gère notamment des fonds d'investissement dont les activités sont axées sur l'investissement dans des entreprises de taille moyenne en Europe occidentale.



La Commission a conclu que l'acquisition envisagée 'ne soulèverait pas de problème de concurrence, compte tenu de l'absence de chevauchement entre les activités des entreprises'.





Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.