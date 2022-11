Rothschild & Co : le Merchant Banking dope les revenus du troisième trimestre

Les revenus du troisième trimestre 2022 de Rothschild & Co ont atteint 864 millions d’euros, en hausse de 30%. Ils ont été tirés par le Merchant Banking (investissement et de dette privée), dont les revenus sont ressortis à 146 millions d’euros, en hausse de 207%. Le troisième trimestre 2022 inclut des revalorisations de certains investissements détenus par les fonds de capital investissement suite à la signature de protocoles d’accord de cessions sur la période.



Dans le conseil financier, ils sont en hausse de 18% à 547 millions d'euros.



Dans la Banque privée et la Gestion d'actifs, les revenus ont augmenté de 9% à 164 millions d'euros. Les actifs sous gestion ont diminué de 5% depuis le début de l'année 2022 à 98,6 milliards d'euros en raison de la collecte nette en Europe (3 milliards d'euros) et l'acquisition d'un Conseiller en Gestion de Patrimoine (3 milliards d'euros) neutralisé par un effet marché négatif.



" Sous réserve de circonstances exogènes, nous anticipons que nos trois métiers continuent d'afficher de solides performances au cours du quatrième trimestre 2022, bien qu'en deçà des niveaux de 2021 " a indiqué le groupe financier.