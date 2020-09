Rothschild & Co : les semestriels impactés par le Covid

15/09/2020 | 18:18

Rothschild & Co annonce ce soir, pour son premier semestre 2020, des revenus en baisse de -7% à 838 millions d'euros.



De même, le résultat net part du groupe, hors éléments exceptionnels, s'inscrit en baisse, passant de 124 à 65 millions d'euros. '[Cette baisse reflète] principalement l'absence de revenus liés aux investissements du Merchant Banking ayant un impact direct sur le résultat net du Groupe', indique Rothschild & Co.



Le bénéfice par action hors éléments exceptionnels s'affiche à 0,88 euro, après 1,73 euro au S1 2019.



