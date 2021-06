Rothschild & Co : rachat d'un bloc d'actions

Rothschild & Co annonce avoir acheté 1.208.138 de ses propres actions (soit environ 1,6% de son capital social) auprès du Groupe Jardine Matheson, au prix de 29,30 euros par action, dans le cadre de son programme de rachat d'actions.



Les actions acquises sont destinées à être attribuées ou cédées à des salariés et mandataires sociaux, pour honorer les obligations de Rothschild & Co. Ce rachat a été financé au moyen de la trésorerie disponible et le règlement-livraison des titres devrait intervenir le 24 juin.



