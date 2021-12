Rothschild & Co : nomination au conseil de surveillance

Rothschild & Co annonce la cooptation de Jennifer Moses, ancienne conseiller spécial pour les marchés financiers du Premier Ministre britannique Gordon Brown, comme membre de son conseil de surveillance, succédant à Luisa Todini qui a présenté sa démission.



Jennifer Moses est cofondatrice et présidente de Caliber Schools, une école privée à but non lucratif en Californie qui forme environ 1700 élèves. Auparavant, elle a mené une carrière de plus de vingt ans dans le secteur bancaire et financier, ainsi que dans le secteur public.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.