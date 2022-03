Rothschild & Co : nomination d'un managing partner

Rothschild & Co annonce la nomination de Javed Khan, responsable du merchant banking, en tant que managing partner de Rothschild & Co Gestion, gérant de Rothschild & Co. À ce titre, il travaillera aux côtés du président exécutif Alexandre de Rothschild.



Parallèlement, Marc-Olivier Laurent a quitté ses fonctions de managing partner. Il rejoindra, en qualité de membre, le conseil de surveillance de Rothschild & Co, sous réserve de l'approbation par l'assemblée générale annuelle du 19 mai.



Javed Khan a cofondé l'activité merchant banking en 2009, date à laquelle il a rejoint Rothschild & Co. Il préside le comité exécutif du merchant banking et les comités d'investissement des fonds de capital investissement, et de dettes privées.



