Rothschild & Co : nomination d'un senior adviser

Rothschild & Co annonce la nomination de Charles Martin en tant que senior adviser du groupe, basé au Royaume-Uni. Il fournira des conseils stratégiques et aidera à fournir des conseils aux clients des divisions conseil mondial et gestion de fortune.



Charles Martin apportera à l'établissement plus de 37 ans d'expérience en tant qu'avocat en fusions et acquisitions chez Macfarlanes, après avoir passé les 12 dernières années à titre d'associé principal du cabinet.



