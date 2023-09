Rothschild & Co : retrait de la cote en vue

Aujourd'hui à 15:25 Partager

Concordia, le holding de la famille Rothschild, et les membres du concert détiennent 88,74 % du capital et 91,25 % des droits de vote de Rothschild & Co à l'issue de l'offre publique d'achat simplifiée, selon l'AMF.



Par ailleurs, sachant que Concordia et Rothschild & Co Partners sont également en mesure d'acquérir, au titre des promesses croisées d'achat et de vente et des engagements de transfert au profit de Rothschild & Co Partners conclus les 28 juillet et 4 août, 6,91 % du capital et 4,54 % des droits de vote de cette société, la détention du concert s'élève à 95,65 % du capital et 95,79 % des droits de vote de cette société.



Fort de ce résultat, Concordia formulera prochainement une demande de mise en oeuvre de la procédure de retrait obligatoire auprès de l'AMF, conformément à ce qui avait été indiqué dans la note d'information relative à l'offre. Le retrait obligatoire sera libellé aux mêmes conditions financières que l'offre, soit 38,60 euros par action Rothschild & Co.



Le cours de bourse de Rothschild & Co a été suspendu dans l'attente de la mise en oeuvre du retrait obligatoire.