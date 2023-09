Rothschild & Co : un concert d'actionnaires franchit les 66

Par courriers reçus les 5 et 6 septembre 2023, le concert, composé de la société Rothschild & Co Concordia et de divers actionnaires de la société Rothschild & Co et investisseurs, a informé l'Autorité des marchés financiers du franchissement de concert en hausse, le 31 août 2023, du seuil de 2/3 du capital (en détention effective) de la société Rothschild & Co et a précisé détenir de concert, au 31 août 2023, 76,51% du capital et 80,43% des droits de vote de cette société.



Ce franchissement de seuil résulte de la réalisation, le 31 août 2023, des accords au titre desquels les ' partners ' ont transféré à Rothschild & Co Partners un premier bloc de 454 533 actions Rothschild & Co.



