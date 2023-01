Rothschild & Co : un nouveau DG pour l'activité en Grèce

Rothschild & Co a annoncé lundi la nomination de Marios Broustas au poste de directeur général de son activité de conseil financier en Grèce.



Dans ses nouvelles fonctions, Broustas - qui affiche près de 20 ans d'expérience dans le domaine de la banque d'investissement - sera chargé de porter les ambitions du groupe de services financiers dans la région.



Basé à Athènes, il remplacera Nassos Zambaras, qui prendre la présidence de la filiale de Rothschild & Co en Grèce après 30 ans passés à la direction générale.



Passé par Goldman Sachs après des études à Harvard et à l'Université de Columbia, Marios Broustas était jusqu'ici vice-président de la stratégie et des fusions-acquisitions (M&A) au sein de Firmenich, une entreprise familiale suisse de parfums et d'arômes.



