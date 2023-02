Rothschild & Co : vers une OPA à 48 EUR du holding familial Concordia

Nouvelle OPA sur une belle valeur moyenne française, la banque d'affaires Rothschild & Co. La maison-mère Concordia, holding de la famille Rothschild, a déposé une OPA simplifiée à 48 EUR par action, coupon attaché. L'objectif est de demander par la suite une sortie de la cote.

Rothschild va proposer à l'assemblée générale annuelle des actionnaires, qui se tiendra le 25 mai 2023, le versement d'un dividende ordinaire de 1,4 EUR par action. Le dividende serait mis en paiement le 31 mai 2023 avec une date de détachement le 29 mai 2023. Sous réserve de l'avis favorable du Conseil de Surveillance de Rothschild, la société proposerait aussi lors de cette assemblée générale une distribution exceptionnelle de 8 EUR par action, versée uniquement si Concordia dépose cette offre.

Le conseil de surveillance de Rothschild & Co a constitué un comité ad hoc et a désigné Finexsi, sur recommandation de ce comité, en qualité d'expert indépendant, chargé de rédiger un rapport comprenant un avis sur les modalités financières de l'offre d'achat simplifiée et de donner un avis sur la distribution exceptionnelle. Il y aura davantage de détail lors de la présentation de ses résultats annuels prévue le 13 février 2023.

Rothschild faisait partie des valeurs moyennes de grand qualité, avec une positionné de leader mondial, donc nous nous étions fait l'écho ici.