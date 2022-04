Rothschild : Communiqué de mise à disposition des documents préparatoires à l'Assemblée générale mixte

COMMUNIQUE DE PRESSE

Paris, le 28 avril 2022

Mise à disposition des documents préparatoires à l'Assemblée générale mixte du 19 mai 2022

L'Assemblée générale mixte (ordinaire et extraordinaire) de Rothschild & Co se tiendra le jeudi 19 mai 2022 à 10h30 à l'Auditorium de Capital 8, 32 rue de Monceau, 75008 Paris.

L'avis de réunion a été publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires du 11 avril 2022. L'avis de convocation devrait être publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires et dans un journal d'annonces légales le 2 mai 2022.

Les documents préparatoires à l'Assemblée générale mentionnés à l'article R.22-10-23 du Code de commerce, et notamment l'avis de réunion ainsi que le Document d'Assemblée générale (intitulé « Brochure de convocation »), incluant notamment l'ordre du jour, les projets de résolutions ainsi que les modalités de participation et de vote, peuvent être consultés sur le site internet de Rothschild & Co(www.rothschildandco.com), dans la rubrique « Relations investisseurs / Actionnaires / Assemblée générale ».

Les informations mentionnées à l'article R.225-83 du Code de commerce sont intégrées dans le Document d'Assemblée générale et/ou dans le Rapport Annuel 2021, également disponible sur cette page du site internet de la Société.

Les actionnaires sont invités à consulter régulièrement cette page du site internet de la Société qui pourrait être mise à jour pour préciser, en fonction des impératifs sanitaires et/ou légaux, les modalités définitives de participation à l'Assemblée générale. Par ailleurs, pour les actionnaires de la Société qui souhaiteraient assister physiquement à l'Assemblée générale, il est rappelé que leur accueil sera conditionné au respect des mesures sanitaires en vigueur à cette date, le cas échéant.

Les autres documents et renseignements concernant l'Assemblée générale seront tenus à la disposition des actionnaires, dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur, au siège social de la Société : 23 bis, avenue de Messine, 75008 Paris.

Pour toute information :

