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    ROTH   FR0000031684

ROTHSCHILD & CO

(ROTH)
  Rapport
Temps réel Euronext Paris  -  17:35 17/10/2022
33.75 EUR   +1.81%
18:13Rothschild : Document AMF CP. 2022DD866660
PU
14/10Rothschild : Document AMF CP. 2022DD866446
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07/10Rothschild : Document AMF CP. 2022DD865385
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Rothschild : Document AMF CP. 2022DD866660

17/10/2022 | 18:13
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2022DD866660

14 octobre 2022

FR0000031684 - DD153741

INFORMATION

Déclaration individuelle relative aux opérations des personnes mentionnées à l'article L.621-18-2 du Code monétaire et financier sur les titres de la société

LA PRESENTE NOTIFICATION N'A PAS FAIT L'OBJET D'UN CONTROLE DE L'AMF ET EST ETABLIE

SOUS LA RESPONSABILITE EXCLUSIVE DU DECLARANT.

NOM /FONCTION DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA PERSONNE ETROITEMENT LIEE :

Marc-Olivier Laurent, Président du Conseil de surveillance de Rothschild & Co SCA

NOTIFICATION INITIALE / MODIFICATION:

Notification initiale

COORDONNEES DE L'EMETTEUR

NOM : ROTHSCHILD & CO

LEI : 549300ILF3L0BBIDPZ11

DETAIL DE LA TRANSACTION

DATE DE LA TRANSACTION : 14 octobre 2022

LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Paris

NATURE DE LA TRANSACTION : Cession

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action

INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION

PRIX UNITAIRE : 32.9500 Euro

VOLUME : 2 755.0000

INFORMATIONS AGREGEES

PRIX : 32.9500 Euro

VOLUME : 2 755.0000

TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON

DATE DE RECEPTION DE LA NOTIFICATION : 14 octobre 2022

COMMENTAIRES :

"Les données à caractère personnel collectées par le biais de ce formulaire font l'objet d'un traitement informatique réservé à l'usage exclusif de l'AMF pour l'accomplissement de ses missions. En application du règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, le droit d'accès et le cas échéant, de rectification, d'effacement, d'opposition ou de limitation du traitement des données personnelles des personnes physiques les concernant, peut être exercé par courrier à l'adresse suivante : AMF - Délégué à la protection des données - 17 place de la Bourse, 75002 Paris ; et via le formulaire « données personnelles » accessible sur le site internet de l'AMF. Vous pouvez également introduire une réclamation au sujet du traitement de vos données auprès de la CNIL."

Disclaimer

Rothschild & Co. SCA published this content on 17 October 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 17 October 2022 16:12:01 UTC.


© Publicnow 2022
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Données financières
CA 2022 2 714 M 2 644 M -
Résultat net 2022 423 M 412 M -
Dette nette 2022 - - -
PER 2022 5,72x
Rendement 2022 3,64%
Capitalisation 2 455 M 2 393 M -
Capi. / CA 2022 0,90x
Capi. / CA 2023 1,00x
Nbr Employés 4 281
Flottant 41,3%
Graphique ROTHSCHILD & CO
Durée : Période :
Rothschild & Co : Graphique analyse technique Rothschild & Co | Zone bourse
Graphique plein écran
Tendances analyse technique ROTHSCHILD & CO
Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesBaissièreNeutreBaissière
Evolution du Compte de Résultat
Consensus
Vente
Achat
Recommandation moyenne ACHETER
Nombre d'Analystes 3
Dernier Cours de Clôture 33,15 €
Objectif de cours Moyen 45,50 €
Ecart / Objectif Moyen 37,3%
Révisions de BNA
Dirigeants et Administrateurs
Alexandre de Rothschild Executive Chairman-Management Board
Mark Crump Group Chief Financial & Operating Officer
David Rene James de Rothschild Chairman-Supervisory Board
Jonathan Westcott Group Head-Legal & Compliance
Carole Piwnica Independent Member-Supervisory Board
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapi. (M$)
ROTHSCHILD & CO-17.84%2 393
MACQUARIE GROUP LIMITED-21.66%37 251
EQUITABLE HOLDINGS, INC.-15.31%10 431
JEFFERIES FINANCIAL GROUP INC.-20.52%7 062
SBI HOLDINGS, INC.-15.73%4 838
FIRST CAPITAL SECURITIES CO., LTD.-23.09%3 290