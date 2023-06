Rothschild : Document AMF CP. 2023DD914644

Rothschild & Co Concordia SAS personne morale liée à Rothschild & Co Concordia SAS, personne morale liée à Eric de Rothschild, Président de Rothschild & Co Concordia et Vice-Président du Conseil de surveillance de Rothschild & Co

Affectation sur le compte titres nanti de Rothschild & Co Concordia de 13.795.337 actions de Rothschild & Co en garantie d'un financement bancaire octroyé par Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et d'Ile de France et Natixis dans le cadre de l'offre publique d'achat simplifiée initiée par Rothschild & Co Concordia sur les titres de Rothschild & Co.

Rothschild & Co Concordia est également étroitement liée aux personnes suivantes au sens de l'article 3.26 du règlement n°596/2014 du 16 avril 2014 sur les abus de marché : Messieurs David de Rothschild, membre et Président d'Honneur du Conseil de surveillance Rothschild & Co, et Alexandre de Rothschild, Président Exécutif de Rothschild & Co Gestion, gérant de Rothschild & Co

