Engagement de (i) céder 30 000 actions Rothschild & Co à Rothschild & Co Partners, (ii) apporter (par voie d'apport en nature) 40

François Pérol, Managing Partner de Rothschild & Co Gestion, elle-même gérante de Rothschild & Co

000 actions Rothschild & Co à Rothschild & Co Partners et (iii) céder 72 468 actions Rothschild & Co, résultant de l'exercice de stock options, à Rothschild & Co Partners (étant précisé que parmi ces 72 468 actions, 48 312 actions résulteraient de l'exercice de stock options qui ne pourront être exercées qu'en cas d'atteinte du seuil de retrait obligatoire dans le cadre de l'offre publique d'achat visant les titres Rothschild & Co ; seules 24 156 seront donc cédées à Rothschild & Co Partners si cette condition n'est pas remplie).

"Les données à caractère personnel collectées par le biais de ce formulaire font l'objet d'un traitement informatique réservé à l'usage exclusif de l'AMF pour l'accomplissement de ses missions. En application du règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, le droit d'accès et le cas échéant, de rectification, d'effacement, d'opposition ou de limitation du traitement des données personnelles des personnes physiques les concernant, peut être exercé par courrier à l'adresse suivante : AMF - Délégué à la protection des données - 17 place de la Bourse, 75002 Paris ; et via le formulaire « données personnelles » accessible sur le site internet de l'AMF. Vous pouvez également introduire une réclamation au sujet du traitement de vos données auprès de la CNIL."