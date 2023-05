Rothschild : Document AMF CP. 223C0696

223C0696

10 mai 2023

Déclaration de participation

ROTHSCHILD & CO

(Euronext Paris)

Par courrier reçu le 10 mai 2023, Rothschild & Co Concordia SAS, holding de la famille Rothschild et premier actionnaire de ROTHSCHILD & CO, a informé l'Autorité des marchés financiers que certains actionnaires de la société ROTHSCHILD & CO ne sont plus membres du concert élargi de la famille Rothschild, consécutivement à leur sortie du pacte d'actionnaires initialement conclu le 8 juin 2012 tel qu'ultérieurement étendu et modifié. Ces actionnaires détiennent ensemble 1 505 501 actions ROTHSCHILD & CO représentant 2 950 365 droits de vote, soit 1,95% du capital et 2,52% des droits de vote de cette société.

Il est précisé que le concert élargi de la famille Rothschild n'a franchi aucun seuil et que le concert détient, au 10 mai 2023, 40 476 692 actions ROTHSCHILD & CO représentant 73 995 922 droits de vote, soit 52,55% du capital et

63,18% des droits de vote de cette société1, répartis comme suit :

Actions % capital Droits de vote % droits de vote Rothschild & Co Concordia SAS2 29 945 857 38,88% 55 668 065 47,53% Famille David de Rothschild 2 520 ns 5 040 ns Famille Eric and Robert de Rothschild 12 ns 22 ns Holding Financier Jean Goujon SAS3 4 057 079 5,27% 8 114 158 6,93% NM Rothschild & Sons Ltd4 1 357 342 1,76% - - Philippe de Nicolay-Rothschild 102 ns 202 ns Alexandre de Rothschild 41 615 0,05% 64 115 0,05% François Henrot5 842 470 1,09% 1 684 930 1,44% Rothschild & Co Gestion SAS6 1 ns 2 ns Famille Bernard Maurel7 4 229 694 5,49% 8 459 388 7,22% Total concert élargi famille Rothschild 40 476 692 52,55% 73 995 922 63,18% ________