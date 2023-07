223C1072

FR0000031684-FS0566

10 juillet 2023

Déclaration de franchissement de seuil (article L. 233-7 du code de commerce)

IL EST RAPPELÉ QUE LA PRÉSENTE DÉCLARATION EST ÉTABLIE SOUS LA RESPONSABILITÉ DU DÉCLARANT, LA

PUBLICATION DE CET AVIS N'IMPLIQUANT PAS LA VÉRIFICATION PAR L'AMF DES INFORMATIONS COMMUNIQUÉES.

ROTHSCHILD & CO

(Euronext Paris)

Par courrier reçu le 7 juillet 2023, la société Rothschild & Co Concordia a informé l'Autorité des marchés financiers du franchissement individuel en hausse, le 5 juillet 2023, du seuil de 50% des droits de vote de la société ROTHSCHILD & CO et a précisé détenir individuellement, à cette date, 37 956 070 actions ROTHSCHILD & CO représentant 64 028 278 droits de vote, soit 49,23% du capital et 53,70% des droits de vote de cette société1.

A cette occasion, le concert, composé de Rothschild & Co Concordia et de divers actionnaires de la société ROTHSCHILD & CO et investisseurs, n'a franchi aucun seuil et a précisé détenir, au 5 juillet 2023, 50 572 745 actions ROTHSCHILD & CO représentant 87 656 465 droits de vote, soit 65,59% du capital et 73,52% des droits de vote de cette société1, selon la répartition suivante :

1 Sur la base d'un capital composé de 77 102 666 actions représentant 119 225 492 droits de vote, en application du 2ème alinéa de l'article 223-11 du règlement général et sur la base des informations au 28 juin 2023.

