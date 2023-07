actions % capital Droits de vote % droits de vote Rothschild & Co Concordia SAS3 38 124 745 49,45% 64 196 953 53,84% Rothschild & Co Gestion4 1 ns 2 ns Holding Financier Jean Goujon SAS5 4 057 079 5,26% 8 114 158 6,81% Famille Maurel6 4 311 972 5,59% 8 623 944 7,23% François Henrot7 842 470 1,09% 1 684 930 1,41% Groupe Industriel Marcel Dassault8 1 800 000 2,33% 3 600 000 3,02% Giuliani Investimenti S.A.9 556 086 0,72% 556 086 0,47% Hubertus von Baumbach 309 190 0,40% 309 190 0,26% DKTRANS S.à r.l.10 739 877 0,96% 739 877 0,62% Rothschild & Co Partners11 0 0,00% 0 0,00% Norbert Dentressangle Investissements12 0 0,00% 0 0,00% Peugeot Invest Assets13 0 0,00% 0 0,00% Mousseshield, L.P.14 0 0,00% 0 0,00% Entités liées à la famille Rothschild 0 0,00% 0 0,00% anglaise (dont Hannah Rothschild)15 Total concert 50 741 420 65,81% 87 825 140 73,66%

L'initiateur s'engage irrévocablement à acquérir, au prix de 38,60 € par action (distribution exceptionnelle de 8 € détachée16), la totalité des 19 084 073 actions ROTHSCHILD & CO existantes ou susceptibles d'être émises qu'il ne détient pas directement et indirectement, à savoir (i) les 26 361 246 actions ROTHSCHILD & CO non détenues directement par le concert, augmenté (ii) des 189 678 actions17 ROTHSCHILD & CO susceptibles d'être émises pendant l'offre par exercice des 157 111 options attribuées par la société au titre de la première tranche du plan d'options 2013, diminuée (iii) des 1 454 623 actions ROTHSCHILD & CO objet d'un engagement de conservation au titre d'un pacte Dutreil et devant bénéficier d'un mécanisme de liquidité dans le cadre de l'offre, des (iv) 6 012 078 actions ROTHSCHILD & CO faisant l'objet d'un engagement de non-apport à l'offre et de blocage et pouvant être transférées à la société Rothschild & Co Partners, et (v) des 150 actions autodétenues affectées au contrat de liquidité que ROTHSCHILD & CO s'est engagée à ne pas apporter.

L'initiateur prendra à sa charge dans le cadre d'une procédure de semi-centralisation (et non en cas d'apport à l'offre au travers de la procédure de cession sur le marché) les frais de négociation (frais de courtage majorés de la TVA y afférente) des actionnaires vendeurs à hauteur de 0,30% (hors taxes) du montant de l'ordre, dans la limite de 250 € par dossier (incluant la TVA).