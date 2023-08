actions % capital Droits de vote % droits de vote Rothschild & Co Concordia SAS2 39 589 894 51,35% 65 662 102 55,07% Rothschild & Co Gestion3 1 ns 2 ns Holding Financier Jean Goujon SAS4 4 057 079 5,26% 8 114 158 6,81% Famille Maurel5 4 311 972 5,59% 8 623 944 7,23% François Henrot6 842 470 1,09% 1 684 930 1,41% Groupe Industriel Marcel Dassault7 1 800 000 2,33% 3 600 000 3,02% Giuliani Investimenti S.A.8 556 086 0,72% 556 086 0,47% Hubertus von Baumbach 309 190 0,40% 309 190 0,26% DKTRANS S.à r.l.9 739 877 0,96% 739 877 0,62% Rothschild & Co Partners10 6 071 731 7,87% 6 071 731 5,09% Norbert Dentressangle Investissements11 0 0,00% 0 0,00% Peugeot Invest Assets12 0 0,00% 0 0,00% Mousseshield, L.P.13 0 0,00% 0 0,00% Entités liées à la famille Rothschild 0 0,00% 0 0,00% anglaise (dont Hannah Rothschild)14 Total concert 58 278 300 75,59% 95 362 020 79,98%

Ce franchissement de seuil résulte de la conclusion, le 28 juillet 2023, (i) de promesses croisées d'achat et de vente, portant sur 1 454 623 actions ROTHSCHILD & CO soumises à engagement de conservation "Dutreil" (section 1.3.4 de la note d'information, cf. D&I 223C1121 du 18 juillet 2023) et (ii) d'accords au titre desquels les « partners » s'engagent à transférer à Rothschild & Co Partners, et Rothschild & Co Partners s'engage à acquérir après la clôture de l'offre publique initiée par Rothschild & Co Concordia, un total de 6 071 731 actions ROTHSCHILD & CO, au travers d'apports en nature, fusions et cessions dont 3 024 908 actions sont issues de l'exercice d'options de souscription et d'achat d'actions (section 1.3.5 de la note d'information, cf. D&I 223C1121 du 18 juillet 2023).

A cette occasion, la société Rothschild & Co Concordia a franchi individuellement en hausse, le 28 juillet 2023, le seuil de 50% du capital de la société ROTHSCHILD & CO et a précisé détenir individuellement 39 589 894 actions ROTHSCHILD & CO représentant 65 662 102 droits de vote, soit 51,35% du capital et 55,07% des droits de vote de cette société1.

Par la même occasion, le société Rothschild & Co Partners a franchi individuellement en hausse, le 28 juillet 2023, les seuils de 5% du capital et des droits de vote de la société ROTHSCHILD & CO et a précisé détenir individuellement 6 071 731 actions ROTHSCHILD & CO représentant autant de droits de vote, soit 7,87% du capital et 5,09% des droits de vote de cette société1.

Anciennement dénommée Rothschild Concordia SAS, la société par actions simplifiée Rothschild & Co Concordia est contrôlée par la branche familiale de M. David de Rothschild et la branche familiale de M. Eric de Rothschild. Associé commandité et gérant statutaire de la société ROTHSCHILD & CO, anciennement dénommée PO Gestion SAS, contrôlée par la branche familiale de M. David de Rothschild et la branche familiale de M. Eric de Rothschild. Société par actions simplifiée contrôlée par la branche familiale de M. Edouard de Rothschild. A savoir la société BD Maurel, la Société Civile Paloma (contrôlées par M. Bernard et Mme Dominique Maurel et/ou leurs descendants) et Monsieur Marc Maurel. Il est précisé que M. Bernard Maurel détient l'usufruit de 126 000 actions ROTHSCHILD & CO. Y compris la détention par la société FH GFA qu'il contrôle. Société contrôlée par la famille de M. Serge Dassault. Société contrôlée par M. Giammaria Giuliani. Société contrôlée par Cavenham Private Equity and Directs. Une société ayant vocation à être détenue par des partners du groupe Rothschild & Co et par Rothschild & Co Gestion. Société contrôlée par la Famille de Norbert Dentressangle. Société contrôlée par Etablissements Peugeot Frères. Société contrôlée par Moussecote, LLC, elle-même contrôlée par M. Arthur Heilbronn. A savoir la Fondation Berma, The Rothschild Foundation, Rothschild Foundation (Hanadiv) Europe, Five Arrows Investments Limited, Trust Corporation of the Channel Islands Limited Private and Corporate Trustees Limited and Directors One Limited as Trustees of the Emily and Amelia Trust - J Fund.

