Rothschild : Document d'Assemblée générale (intitulé « Brochure de convocation »)

Message du Gérant

1. Exposé sommaire de la situation de Rothschild & Co au cours de l'exercice 2021 5 2. Ordre du jour 10 3. Projets de résolutions et rapports du Gérant 12 4. Rapports du Conseil de Surveillance 46 5. Rapports des Commissaires aux comptes 51 6. Comment participer à l'Assemblée générale ? 57 7. Documents et renseignements mis à disposition des actionnaires 62 8. Demande d'envoi de documents et de renseignements 65

Message du Gérant

Chères et chers actionnaires, Nous avons le plaisir de vous faire part de la tenue de l'Assemblée générale mixte des actionnaires de Rothschild & Co le : de Surveillance ainsi que la nomination de Monsieur Marc-Olivier Laurent en qualité de membre du Conseil de Surveillance, le montant annuel total maximum de rémunération des membres du Conseil de Surveillance, le « say on pay » sur la rémunération des mandataires sociaux, l'enveloppe globale de la rémunération des Preneurs de Risques Significatifs (à titre consultatif), l'autorisation donnée au Gérant à l'effet d'opérer sur les actions de la Société et, à titre extraordinaire, sur le renouvellement des autorisations et délégations de compétence financières données au Gérant. Jeudi 19 mai 2022 à 10h30 (heure de Paris), À l'Auditorium de Capital 8, 32, rue de Monceau, 75008 Paris. S'agissant plus particulièrement de l'affectation du résultat, comme nous l'avons déjà annoncé, Rothschild & Co propose le paiement d'un dividende de 3,79 euros par action, y compris l'acompte sur dividende de 1,04 euro par action versé en octobre 2021. Le solde du dividende s'élève à 2,75 euros par action. L'Assemblée générale est pour vous, pour le Président du Conseil de Surveillance, Monsieur David de Rothschild, pour la direction et pour moi-même, un moment privilégié d'information, d'échange et de dialogue. Aussi, sommes-nous très heureux de pouvoir nous réunir à nouveau pour cet évènement majeur de la vie du Groupe. Vous trouverez dans le présent document (le « Document d'Assemblée ») toutes les informations utiles relatives à l'Assemblée générale et notamment son ordre du jour, le texte des projets de résolutions qui seront soumis à votre vote, les rapports y afférant ainsi que les modalités pratiques pour y participer. Elle nous permettra de vous présenter la stratégie, les résultats, l'engagement continu en matière de développement durable et les perspectives du Groupe. L'Assemblée générale est également, pour vous, l'occasion de vous exprimer et de prendre part, par votre vote, aux décisions importantes qui concernent la Société et le Groupe. Au nom de Rothschild & Co, de tous les membres du Conseil de Surveillance et des Managing Partners de Rothschild & Co Gestion, je tenais à vous adresser tous nos remerciements pour votre soutien indéfectible, votre confiance et l'attention que vous voudrez bien porter aux résolutions soumises à votre vote. Vous serez ainsi invités à vous prononcer, à titre ordinaire, sur l'approbation des comptes, l'affectation du résultat et la fixation du dividende ainsi que sur une convention réglementée conclue avec le groupe Jardine Matheson en 2021, la ratification des cooptations et le renouvellement des mandats de certains membres du Conseil Alexandre de Rothschild Président Exécutif de Rothschild & Co Gestion SAS, Gérant de Rothschild & Co

Exposé sommaire de la situation de Rothschild & Co au cours de l'exercice 2021

Indicateurs financiers clés

Pour plus d'information sur la situation de Rothschild & Co SCA (« Rothschild & Co » ou la « Société ») et ses filiales consolidées (le « Groupe ») au cours de l'exercice 2021, se référer au Chapitre 2 du rapport annuel de Rothschild & Co publié le 30 mars 2022 (le « Rapport Annuel 2021 ») et disponible sur le site internet de la Société (www.rothschildandco.com).

Les termes en majuscules non définis dans le présent Document d'Assemblée ont la signification qui leur est attribuée dans le Rapport Annuel 2021.

1.1 Indicateurs financiers clés

Les tableaux ci-dessous doivent être lus avec les comptes consolidés de Rothschild & Co relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2021 qui figurent au Chapitre 7 du Rapport Annuel 2021 (les « Comptes Consolidés 2021 »). Sauf mention contraire, tous les montants indiqués dans le présent Document d'Assemblée sont exprimés en euros. Ces montants peuvent avoir été arrondis. Des différences liées aux arrondis peuvent exister, y compris pour les pourcentages.

Compte de résultat consolidé résumé

En millions d'euros

Revenus (Produit net bancaire)

Charges de personnel

Charges administratives

Dotations aux amortissements et dépréciations Coût du risque

2021 2 925 (1 453) (267) (73) (1)

2020 1 799 (1 096)

2019 1 872 (1 065)

(255) (289)

(67) (66)

(7) (6)

Résultat d'exploitation Autres produits/(charges) (net)

1 131

374 446

0

(5) 19

Résultat avant impôt

Impôt sur les bénéfices Résultat net consolidé

Participations ne donnant pas le contrôle RÉSULTAT NET - PART DU GROUPE Ajustements pour éléments exceptionnels (1)

RÉSULTAT NET - PART DU GROUPE - HORS ÉLÉMENTS EXCEPTIONNELS (2)

1 131 (170) 961 (195) 766 0 766

369 465

(60) (68)

309 397

(148) (154)

161 12 173

243 (10) 233

Bénéfice Par Action (BPA) (3)

BPA - HORS ÉLÉMENTS EXCEPTIONNELS (2) (3)

Rentabilité des fonds propres tangibles (ROTE)

ROTE - HORS ÉLÉMENTS EXCEPTIONNELS (2)

10,59 € 10,59 € 32,3% 32,3%

2,20 € 2,37 €

3,38 € 3,24 €

8,2% 13,2%

8,8% 12,6%

(1) Pour plus d'informations, se référer à la Section 2.1.6, paragraphe « Réconciliation » du Rapport Annuel 2021.

(2) Indicateur alternatif de performance. Pour plus d'informations, se référer à la Section 2.1.6 du Rapport Annuel 2021.

(3) Le bénéfice net dilué par action est de 10,45 euros (2020 : 2,19 euros). Pour plus d'informations, se référer à la Note 36 des Comptes Consolidés 2021.

Bilan consolidé résumé

En milliards d'euros

Caisse et banques centrales

Prêts et créances sur les établissements de crédit Prêts et créances sur la clientèle dont prêts à la clientèle privée

Actifs financiers

Autres actifs TOTAL DES ACTIFS Dettes envers la clientèle Autres dettes

Capitaux propres - part du Groupe Participations ne donnant pas le contrôle TOTAL DES PASSIFS

31/12/2021 6,0 2,1 4,4 4,0 3,2 2,0 17,7 11,7 2,4 3,1 0,5 17,7

31/12/2020

31/12/2019

4,7 4,4

2,3 2,0

3,5 3,3

3,1 2,8

2,7 2,8

1,5 1,7

14,7 14,2

9,9 9,5

2,1 2,1

2,3 2,2

0,4 0,4

14,7 14,2