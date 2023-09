COMMUNIQUE DE PRESSE

Paris, le 12 septembre 2023

Résultat de l'offre publique d'achat simplifiée visant les actions Rothschild & Co

Concordia et les membres du concert franchissent le seuil de 90% du capital et des droits de vote de Rothschild & Co, permettant la mise en œuvre d'un retrait obligatoire.

L'Autorité des marchés financiers (AMF) a publié ce jour les résultats définitifs de l'offre publique d'achat simplifiée initiée par Concordia sur les actions Rothschild & Co (l' « Offre »).

l'issue du règlement-livraison de l'Offre, qui doit intervenir le 18 septembre 2023, Concordia et les membres du concert détiendront un total de 68 571 259 actions Rothschild & Co représentant 88,74 % du capital et 91,25 % des droits de vote de Rothschild & Co 1 .

Par ailleurs, sachant que Concordia et Rothschild & Co Partners sont également en mesure d'acquérir, au titre des promesses croisées d'achat et de vente et des engagements de transfert au profit de Rothschild & Co Partners conclus les 28 juillet et 4 août 2023, 5 338 014 actions2 Rothschild & Co, représentant 6,91 % du capital et 4,54 % des droits de vote de cette société, la détention (effective et assimilée) du concert s'élève à 73 909 273 actions3Rothschild & Co représentant 95,65 % du capital et 95,79 % des droits de vote de cette société.

Fort de ce résultat, Concordia formulera prochainement une demande de mise en œuvre de la procédure de retrait obligatoire auprès de l'AMF, conformément à ce qui avait été indiqué dans la Note d'information relative à l'Offre.

Le retrait obligatoire sera libellé aux mêmes conditions financières que l'Offre, soit 38,60 euros par action Rothschild & Co.

Le cours de bourse de Rothschild & Co a été suspendu dans l'attente de la mise en œuvre du retrait obligatoire.

L'avis de résultat publié par l'AMF est disponible sur son site (www.amf‐france.org).

Sur la base d'un nombre total de 77 268 269 actions et 117 498 703 droits de vote théoriques de Rothschild & Co au 8 septembre 2023, tel que publié le 11 septembre 2023 sur le site internet de Rothschild & Co. Soit (i) 1 454 623 actions qui font l'objet d'un engagement de conservation en cours (engagement de conservation collectif et/ou individuel) en application des dispositions de l'article 787 B du Code général des impôts pour lesquels un mécanisme de liquidité a été conclu conformément à ce qui est décrit à la Section 1.3.4 (Mécanisme de liquidité des Actions Dutreil) de la Note d'Information, et (ii) en tenant compte de l'ajustement du nombre d'actions sous options lié à la distribution exceptionnelle de 8 euros par action, un nombre total de 3 883 391 actions pour lesquels un accord ferme de transfert à Rothschild & Co Partners a été conclu (tel que décrit à la Section 1.3.5 (Transfert d'Actions à Rothschild & Co Partners) de la Note d'Information) et dont 359 316 actions sont nouvellement assimilées et correspondent aux actions susceptibles de résulter de l'exercice des options 2024-2026 devenues exerçables du fait de l'atteinte du seuil de retrait obligatoire. En excluant les actions d'autodétention et d'autocontrôle autres que les actions sous option couverte par un engagement de transfert à Concordia ou à Rothschild & Co Partners tels que susmentionnés.

