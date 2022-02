Rothschild and Co enregistre une année 2021 record

Paris (awp/afp) - La banque d'affaires franco-britannique Rothschild and Co a bénéficié d'une année sans précédent en 2021 concernant les opérations de fusions et acquisitions pour battre son record en matière de revenus et de résultat net, selon un communiqué publié lundi.

Fort de 741 mandats en 2021, contre 578 l'année précédente (+28%), la banque a publié un résultat net de 766 millions d'euros, près de quatre fois le montant de 2020, année au profil cependant atypique en raison de la pandémie de Covid-19.

Les revenus ont atteint 2,93 milliards d'euros l'an dernier, soit 63% de plus que l'année précédente.

L'activité de conseil financier "a réalisé un nombre sans précédent de transactions, permettant d'enregistrer des résultats annuels jamais atteints dans un environnement de marché toujours favorable dans toutes les zones géographiques, toutes les activités et tous les secteurs", se félicite le président Alexandre de Rothschild, cité dans le communiqué.

La banque privée, réservée aux clients fortunés, et le métier de gestion d'actifs a contribué aux bons résultats à la faveur de "conditions de marchés favorables", précise François Pérol, associé et coprésident du comité exécutif.

Rothschild and Co prévoit en conséquence de verser un dividende de 2,75 euros cette année, composé en partie d'un "dividende spécial" de 1,60 euro, ainsi qu'un programme de rachat d'actions de 70 millions d'euros.

Interrogé sur la guerre en Ukraine, l'ex-patron emblématique du géant bancaire français BPCE a affirmé lors d'une visio-conférence avec plusieurs journalistes que la situation venait "ajouter aux incertitudes".

Évoquant l'éventualité de "décideurs plus attentistes" et de "marchés plus difficiles", M. Pérol a précisé que la banque avait une exposition "très limitée" à la Russie et ne comptait aucun client visé par les sanctions mises en place par les Occidentaux.

La société, qui revendique la position de numéro 1 en Europe par le nombre d'opérations réalisées en 2021, constate par ailleurs une activité soutenue et "très diversifiée" au début d'année 2022.

