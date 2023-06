Rothschild and Co se dirige vers une chute de 50% de son bénéfice net en 2023

Paris (awp/afp) - La banque Rothschild and Co, l'entité cotée en Bourse du groupe financier Rothschild, anticipe un résultat net divisé par deux au premier semestre 2023 et des pertes annuelles du même ordre, selon un communiqué lundi.

Selon "les meilleures estimations" de la banque, "le résultat net (part du groupe) du premier semestre 2023 devrait être d'environ 125 millions d'euros", contre 249 millions d'euros enregistrés à la même période l'année précédente, a annoncé la banque.

Par ailleurs, "le résultat net (part du groupe) pour l'année 2023 devrait être d'environ 280 millions d'euros", anticipe encore la banque, alors qu'en 2022, il s'élevait à 606 millions d'euros.

La banque d'affaires publiera ses résultats du premier semestre le 3 août et avait déjà prévenu en mai que 2023 "sera une année plus difficile compte tenu de l'environnement macroéconomique et géopolitique".

Le titre de Rothschild and Co est amené à disparaître de la Bourse de Paris, la holding de la famille Rothschild, Concordia, ayant déposé début juin une offre publique d'achat des actions de la banque.

Le groupe est valorisé à plus de 3 milliards d'euros sur la place boursière parisienne. Le prix de l'action s'est établi à 46,40 euros à la clôture, son cours étant resté stable au cours de la séance lundi.

Disposant de près de 40% des actions, la holding Concordia cherche à acquérir les titres qu'elle ne détient pas et qui ne sont pas non plus détenus par les autres membres du pacte d'actionnaires conclu en février, soit environ 45% des actions.

Plusieurs grands noms du capitalisme français, présents dans ce pacte d'actionnaires, dont les familles Peugeot et Wertheimer (Chanel), doivent ainsi entrer au capital de la banque d'affaires dans le cadre de cette opération.

