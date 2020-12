Rothschild : annonce l'acquisition de la Banque Pâris Bertrand

Rothschild & Co annonce que Rothschild & Co Bank AG, sa filiale suisse de Banque privée, a conclu un accord portant sur l'acquisition de la Banque Pâris Bertrand. Cette opération marque une étape supplémentaire dans la croissance soutenue des activités de Banque privée de Rothschild & Co et lui permettra de consolider sa présence sur l'important marché suisse. L'opération devrait être finalisée au cours du premier semestre 2021, sous réserve de l'obtention des autorisations réglementaires et autres conditions habituelles.

La Banque Pâris Bertrand, banque privée de renom dont le siège est en Suisse, est présente à Genève et au Luxembourg. Sa clientèle se compose de familles fortunées, de family offices et d'investisseurs institutionnels, suisses principalement, mais aussi issues d'autres pays européens.

Outre ses activités de gestion de patrimoine, la Banque Pâris Bertrand propose trois solutions d'investissement en matière de gestion d'actifs : LongRun Global Equity Fund, Pâris Bertrand Systematic Asset Management et Hermance Capital Partners Private Equity. La Banque Pâris Bertrand dispose d'environ 6,5 milliards de francs suisses d'actifs de ses clients en novembre 2020 (6 milliards de francs suisses hors double comptage).

La Banque Pâris Bertrand constitue un excellent complément stratégique pour l'activité de Banque privée de Rothschild & Co du fait d'une stratégie et d'une culture similaires, ainsi que du profil comparable de sa clientèle, près de 90% de ses actifs provenant de clients disposant de plus de 5 millions de francs suisses. En outre, la Banque Pâris Bertrand apporte des capacités d'investissement complémentaires ainsi qu'une présence au Luxembourg.

Avec cette acquisition, les actifs des clients de la Banque privée de Rothschild & Co en Suisse excèderont 20 milliards de francs suisses (contre environ 14 milliards au 30 septembre 2020) et l'ensemble des actifs sous gestion de la division Banque privée et Gestion d'actifs de Rothschild & Co dépasseront 75 milliards d'euros.

L'opération n'affectera pas la solidité du bilan de Rothschild & Co et ses fonds propres resteront largement supérieurs aux exigences réglementaires. L'acquisition entraînera une baisse d'environ 1% du ratio CET 1 de Rothschild & Co qui passerait de 19,6% à 18,6% (base pro forma au 30 juin 2020). Les parties ont convenu de ne pas divulguer les conditions financières de la transaction.

Pierre Pâris et Olivier Bertrand, les deux associés fondateurs de la Banque Pâris Bertrand, rejoindront Rothschild & Co en qualité de vice-présidents exécutifs de Rothschild & Co Bank AG et continueront à servir leurs clients actuels avec leurs équipes.

Alexandre de Rothschild, président exécutif de Rothschild & Co, indique : « Notre activité de Banque privée est solidement implantée dans toute l'Europe, cette acquisition est une nouvelle étape dans le développement de notre offre. Nous sommes très heureux que la Banque Pâris Bertrand, une banque privée extrêmement réputée en Suisse, ait accepté de rejoindre notre groupe. Cette acquisition se révèle tout à fait complémentaire pour Rothschild & Co, avec des valeurs partagées et une optique commune en matière d'approche envers les clients. J'ai la conviction qu'ensemble, nous continuerons à répondre aux besoins de nos clients en leur offrant une perspective objective et à long terme pour préserver et accroître leur patrimoine. »

Laurent Gagnebin, CEO de Rothschild & Co Bank AG en Suisse, affirme : « L'acquisition d'une banque privée aussi respectée soutiendra la croissance de notre banque suisse et confortera sa réussite. Nous pensons que la combinaison des connaissances et du vaste réseau de la Banque Pâris Bertrand et de Rothschild & Co profitera aux clients des deux sociétés afin de leur offrir les meilleurs conseils et services possibles. »

Pierre Pâris de la Banque Pâris Bertrand déclare : « Olivier Bertrand et moi-même sommes ravis de nouer un nouveau partenariat avec Rothschild & Co. Après 11 ans de résultats exceptionnels et de croissance ininterrompue, le moment était venu de joindre nos forces à celles de Rothschild & Co afin d'être mieux positionnés pour saisir des opportunités de développement et pour faire face à l'environnement réglementaire de plus en plus complexe, dans l'intérêt de nos clients et de nos équipes. La force de la marque et l'excellente réputation de Rothschild & Co procureront à notre banque une plateforme d'exception pour un service client et des performances d'investissement à long terme de tout premier ordre. »

Calendrier financier :

▪ 9 mars 2021 : Publication des résultats pour 2020

▪ 11 mai 2021 : Information financière sur le premier trimestre

▪ 20 mai 2021 : Assemblée générale annuelle