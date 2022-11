Wintrust Financial Corporation et Rothschild & Co ont conclu un accord pour que le premier rachète deux entreprises de gestion d'actifs de Rothschild & Co North America Inc. La filiale de Wintrust, Great Lakes Advisors, a accepté d'acheter Rothschild & Co Asset Management US Inc. et Rothschild & Co Risk Based Investments LLC (collectivement Rothschild & Co Asset Management U.S.), des gestionnaires d'actifs affichant environ 8 milliards de dollars américains d'encours.



" En ce qui concerne la gestion de patrimoine et d'actifs, nous concentrerons nos efforts sur nos activités européennes en pleine croissance ", a déclaré Francois Perol, Managing Partners chez Rothschild & Co.



Les termes de la transaction n'ont pas été divulgués. Elle devrait être finalisée au début du premier trimestre de 2023, sous réserve de certaines conditions de clôture.