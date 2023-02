Rothschild : en tête du SRD après le projet d'OPA simplifiée de Concordia

Plus forte hausse du marché SRD, l’action Rothschild & Co bondit de 16,27% à 56,80 euros, se rapprochant du prix de 48 euros proposé par Concordia, holding de la famille Rothschild et premier actionnaire du groupe financier, pour racheter les actionnaires minoritaires. Concordia, qui possède 38,9% du capital et 47,5% des droits de vote de Rothschild & Co, a annoncé son intention de déposer une offre publique d'achat simplifiée au prix de 48 euros par action, dividendes attachés, et de demander la mise en œuvre d'un retrait obligatoire.



Dans ce contexte, Concordia est actuellement en négociations avancées avec des investisseurs et des banques pour finaliser le financement de cette offre.



" Aucun des métiers du groupe ne requiert de faire appel aux marchés de capitaux. Par ailleurs, leurs performances doivent être appréciées sur le long-terme. Le statut de société privée apparait dès lors plus pertinent que celui d'une société cotée ", s'est justifié le holding de la famille Rothschild.



Ce prix de 48 euros par action, dividendes attachés, refléterait une prime de 19% par rapport au dernier cours de négociation du 3 février 2023 et une prime de 27% par rapport aux cours moyens pondérés par les volumes 60 jours de bourse avant cette date, ainsi qu'une prime de 15% par rapport au cours le plus haut historique, atteint le 13 janvier 2022.



Comme annoncé aujourd'hui par Rothschild & Co, cette dernière prévoit de proposer à l'assemblée générale annuelle des actionnaires du 25 mai 2023 le versement d'un dividende ordinaire de 1,4 euro par action ainsi que, sous réserve de l'avis favorable du Conseil de Surveillance de Rothschild & Co, une distribution exceptionnelle de 8 euros par action.



Son versement interviendrait uniquement si Concordia décidait de déposer cette offre. Le prix de l'offre, lors de son dépôt, serait diminué des distributions ainsi versées.



Le dépôt de l'offre envisagée sera conditionné à l'obtention des autorisations réglementaires requises. L'offre d'achat simplifiée pourrait être déposée auprès de l'Autorité des marchés financiers à la fin du premier semestre 2023.



Concordia a tenu à souligner que le dépôt de cette offre est subordonné à la finalisation des négociations en cours.



Rothschild & Co a pris acte de ce projet d'opération et, dans ce cadre, son Conseil de Surveillance a constitué un comité ad hoc et a désigné Finexsi, sur recommandation de ce comité, en qualité d'expert indépendant, chargé de rédiger un rapport comprenant un avis sur l'offre et de donner un avis sur la distribution exceptionnelle.



Le groupe financier tiendra le marché informé de l'évolution de ce projet, notamment à l'occasion de la présentation de ses résultats annuels prévue le 13 février 2023.