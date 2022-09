Rotork plc : JPMorgan à l'achat

Données financières GBP USD EUR CA 2022 631 M 735 M 730 M Résultat net 2022 93,5 M 109 M 108 M Tréso. nette 2022 126 M 146 M 145 M PER 2022 22,7x Rendement 2022 2,70% Capitalisation 2 120 M 2 468 M 2 450 M VE / CA 2022 3,16x VE / CA 2023 2,88x Nbr Employés 3 200 Flottant 99,4% Graphique ROTORK PLC Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique ROTORK PLC Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Baissière Baissière Baissière Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 17 Dernier Cours de Clôture 246,80 GBX Objectif de cours Moyen 320,00 GBX Ecart / Objectif Moyen 29,7% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Kiet Huynh Chief Executive Officer & Director Jonathan Mark Davis Group Financial Controller Martin James Lamb Non-Executive Chairman Paul Burke Chief Information Officer Grant Hunter Wood Director-Site Services Secteur et Concurrence Var. 1janv Capi. (M$) ROTORK PLC -30.91% 2 468 ATLAS COPCO AB -30.50% 48 135 PARKER-HANNIFIN CORPORATION -16.70% 34 027 SMC CORPORATION -14.16% 31 392 FANUC CORPORATION -7.57% 31 097 FASTENAL COMPANY -21.43% 28 923