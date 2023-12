Rotork plc est un fournisseur mondial de solutions de contrôle des flux et d'instrumentation pour les marchés industriels de l'actionnement et du contrôle des flux, basé au Royaume-Uni. Ces marchés comprennent le pétrole et le gaz, l'eau et les eaux usées, l'énergie, les procédés chimiques et les applications industrielles. Ses segments comprennent le pétrole et le gaz, la chimie, les procédés et l'industrie, ainsi que l'eau et l'énergie. Le segment Pétrole et gaz est un fournisseur d'actionneurs électriques à usage critique et de services connexes pour le secteur mondial du pétrole et du gaz. Le segment Chimie, procédés et industrie est un fournisseur d'actionneurs et d'instruments spécialisés pour des applications de niche dans les secteurs de la chimie au sens large, de l'industrie des procédés et de l'industrie. Le segment Water & Power est un fournisseur d'actionneurs haut de gamme, principalement électriques, et de réducteurs pour des applications dans les secteurs de l'eau et de la production d'énergie. Ses produits comprennent des actionneurs électriques, des actionneurs de puissance des fluides, des actionneurs de contrôle des processus, des réducteurs et des accessoires de vannes, de l'instrumentation et du contrôle, des vannes pneumatiques et des collecteurs, et d'autres produits.

Secteur Machines et équipements industriels