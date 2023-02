Rotork réalise des hausses à deux chiffres de ses revenus et bénéfices annuels

(Alliance News) - Rotork PLC a annoncé mardi une augmentation de son chiffre d'affaires et de son bénéfice pour 2022, tout en relevant de 4,7 % son dividende annuel.

Pour l'année 2022, le fournisseur d'équipements industriels de contrôle des flux a fait état d'un chiffre d'affaires de 641,8 millions de GBP, en hausse de 13 % par rapport aux 569,2 millions de GBP de l'année précédente, bénéficiant de la "forte reprise des livraisons" du second semestre.

Le bénéfice avant impôt a augmenté de 17 % pour atteindre 124,1 millions de GBP, contre 105,9 millions de GBP, tandis que le bénéfice d'exploitation a augmenté de 17 % pour atteindre 123,6 millions de GBP, contre 105,7 millions de GBP un an plus tôt.

Les prises de commandes pour 2022 ont augmenté de 11 % pour atteindre 681,6 millions de GBP, contre 614,1 millions de GBP en 2021.

Rotork a noté que le succès des mesures d'amélioration de la chaîne d'approvisionnement a réduit les perturbations au cours de l'année.

Le directeur général, Kiet Huynh, a déclaré : "Je suis heureux d'annoncer une reprise de la croissance organique des ventes et une forte performance au second semestre, comme prévu. Ces résultats sont particulièrement encourageants compte tenu du contexte très difficile de 2022, qui comprenait d'importantes perturbations de la chaîne d'approvisionnement et une résurgence de l'inflation.

Les perspectives de nos marchés finaux sont positives et nous avons commencé l'année avec un carnet de commandes d'ouverture record."

Rotork a déclaré un dividende annuel de 6,70 pence chacun, en hausse de 4,7 % par rapport aux 6,40 pence de l'année précédente.

La trésorerie nette de clôture s'élevait à 105,9 millions de GBP à la fin de la période, contre 114,1 millions de GBP en 2021.

Les actions étaient en baisse de 0,4 % à 328,60 pence chacune mardi matin à Londres.

Par Xindi Wei, journaliste d'Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.