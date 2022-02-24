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ROUGIER : Rapport financier annuel 2019

24/02/2022 | 17:07
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Rapport financier 2019

___________________________________________

RAPPORT FINANCIER ANNUEL 2019

1. RAPPORT DE GESTION

3

2. COMPTES CONSOLIDES ANNUELS

33

3. COMPTES SOCIAUX ANNUELS

82

4. ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 102

Attestation des responsables

104

du Rapport Financier Annuel

RAPPORT DE GESTION

1. PRESENTATION DE ROUGIER

4

1.

1. PROFIL DU GROUPE ET ORGANIGRAMME

4

1.

2. REPARTITION DU CAPITAL

4

1.

3. GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE

5

1.

3. 1. ORGANES DE DIRECTION

5

1.

3 .2. ORGANES DE CONTROLE EXTERNE

8

2. RAPPORT D'ACTIVITE

9

2.

1. CHIFFRE D'AFFAIRES

9

2.

1.

1. LES MARCHES EN 2018

9

2.

1.

2. ANALYSE DE L'ACTIVITE

9

2.

2. RESULTATS PAR BRANCHE D'ACTIVITE

11

2.

2.

1. ROUGIER AFRIQUE INTERNATIONAL

11

2.

2.

2. IMPORTATION ET DISTRIBUTION DE BOIS EN FRANCE

12

2.

2.

3. DEVELOPPEMENT DE FORETS DE PLANTATIONS INDUSTRIELLES

12

2.

3. COMPTES CONSOLIDES DU GROUPE

13

2.

3.

1. COMPTE DE RESULTAT

13

2.

3.

2. SITUATION FINANCIERE CONSOLIDEE

14

2.

3.

3. ETAT DES FILIALES ET DES PARTICIPATIONS

15

2.

4. COMPTES SOCIAUX

16

2.

4.

1. COMPTE DE RESULTAT

16

2.

4.

2. PROPOSITION D'AFFECTATION DES RESULTATS

17

2.

4.

3. DELAIS DE REGLEMENT FOURNISSEURS ET CLIENTS

17

2.

4.

4. DEPENSES NON DEDUCTIBLES FISCALEMENT

17

2.

5. INFORMATIONS A CARACTERE ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL

18

2.

5.

1. DONNEES ENVIRONNEMENTALES

18

2.

5.

2. DONNEES SOCIALES

20

2.

6. RISQUES OPERATIONNELS ET FINANCIERS

18

2.

6.

1. RISQUES PARTICULIERS LIES A L'ACTIVITE

22

2.

6.

2. GESTION DES ASSURANCES

23

2.

6.

3. RISQUES FINANCIERS

24

2.

7. L'ACTIONNARIAT ET LA VIE BOURSIERE

25

2.

7.

1. CAPITAL

25

2.

7.

2. REVENUS

27

2.

7.

3. BOURSE

28

2.

7.

4. UTILISATION PAR LE DIRECTEUR GENERAL

DE L'AUTORISATION D'OPERER EN BOURSE

29

2.

8. EVENEMENTS POSTERIEURS A LA CLOTURE DES COMPTES

ET PERSPECTIVES

30

2.

9. RESULTATS FINANCIERS DE LA SOCIETE ROUGIER S.A.

AU COURS DES CINQ DERNIERS EXERCICES

31

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Disclaimer

Rougier SA published this content on 24 February 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 24 February 2022 16:06:01 UTC.


© Publicnow 2022
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