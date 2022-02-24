ROUGIER : Rapport financier annuel 2019

Rapport financier 2019
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RAPPORT FINANCIER ANNUEL 2019
1. RAPPORT DE GESTION
3
2. COMPTES CONSOLIDES ANNUELS
33
3. COMPTES SOCIAUX ANNUELS
82
4. ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 102
Attestation des responsables
104
du Rapport Financier Annuel
RAPPORT DE GESTION
1. PRESENTATION DE ROUGIER
4
1.
1. PROFIL DU GROUPE ET ORGANIGRAMME
2. REPARTITION DU CAPITAL
3. GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE
5
3. 1. ORGANES DE DIRECTION
3 .2. ORGANES DE CONTROLE EXTERNE
8
2. RAPPORT D'ACTIVITE
9
2.
1. CHIFFRE D'AFFAIRES
1. LES MARCHES EN 2018
2. ANALYSE DE L'ACTIVITE
2. RESULTATS PAR BRANCHE D'ACTIVITE
11
1. ROUGIER AFRIQUE INTERNATIONAL
2. IMPORTATION ET DISTRIBUTION DE BOIS EN FRANCE
12
3. DEVELOPPEMENT DE FORETS DE PLANTATIONS INDUSTRIELLES
3. COMPTES CONSOLIDES DU GROUPE
13
3.
1. COMPTE DE RESULTAT
2. SITUATION FINANCIERE CONSOLIDEE
14
3. ETAT DES FILIALES ET DES PARTICIPATIONS
15
4. COMPTES SOCIAUX
16
4.
2. PROPOSITION D'AFFECTATION DES RESULTATS
17
3. DELAIS DE REGLEMENT FOURNISSEURS ET CLIENTS
4. DEPENSES NON DEDUCTIBLES FISCALEMENT
5. INFORMATIONS A CARACTERE ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL
18
5.
1. DONNEES ENVIRONNEMENTALES
2. DONNEES SOCIALES
20
6. RISQUES OPERATIONNELS ET FINANCIERS
6.
1. RISQUES PARTICULIERS LIES A L'ACTIVITE
22
2. GESTION DES ASSURANCES
23
3. RISQUES FINANCIERS
24
7. L'ACTIONNARIAT ET LA VIE BOURSIERE
25
7.
1. CAPITAL
2. REVENUS
27
3. BOURSE
28
4. UTILISATION PAR LE DIRECTEUR GENERAL
DE L'AUTORISATION D'OPERER EN BOURSE
29
8. EVENEMENTS POSTERIEURS A LA CLOTURE DES COMPTES
ET PERSPECTIVES
30
9. RESULTATS FINANCIERS DE LA SOCIETE ROUGIER S.A.
AU COURS DES CINQ DERNIERS EXERCICES
31
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