Rougier : Rapport financier annuel 2022 (sans les rapports des CAC)

Rapport financier 2022
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RAPPORT FINANCIER ANNUEL 2022
1. RAPPORT DE GESTION
3
2. COMPTES CONSOLIDES ANNUELS
31
3. COMPTES SOCIAUX ANNUELS
81
4. ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 107
5. ATTESTATION DU RESPONSABLE DU
RAPPORT FINANCIER ANNUEL
109
RAPPORT DE GESTION
1. PRESENTATION DE ROUGIER
4
1.
1. PROFIL DU GROUPE ET ORGANIGRAMME
2. REPARTITION DU CAPITAL
5
3. GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE
3. 1. ORGANES DE DIRECTION
3 .2. ORGANES DE CONTROLE EXTERNE
8
2.
RAPPORT D'ACTIVITE
9
1. CHIFFRE D'AFFAIRES
2. 1.
1. LES MARCHES EN 2022
2. ANALYSE DE L'ACTIVITE
2. RESULTATS DES PRINCIPALES FILIALES
11
3. COMPTES CONSOLIDES DU GROUPE
12
2. 3.
1. COMPTE DE RESULTAT
2. SITUATION FINANCIERE CONSOLIDEE
13
3. ETAT DES FILIALES ET DES PARTICIPATIONS
14
4. COMPTES SOCIAUX
15
2. 4.
2. PROPOSITION D'AFFECTATION DES RESULTATS
16
3. DELAIS DE REGLEMENT FOURNISSEURS ET CLIENTS
4. DEPENSES NON DEDUCTIBLES FISCALEMENT
5. INFORMATIONS A CARACTERE ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL
17
2. 5.
1. DONNEES ENVIRONNEMENTALES
2. DONNEES SOCIALES
18
6. RISQUES OPERATIONNELS ET FINANCIERS
20
2. 6.
1. RISQUES PARTICULIERS LIES A L'ACTIVITE
2. GESTION DES ASSURANCES
21
3. RISQUES FINANCIERS
22
7. L'ACTIONNARIAT ET LA VIE BOURSIERE
23
2. 7.
1. CAPITAL
2. REVENUS
25
3. BOURSE
26
4. UTILISATION PAR LE DIRECTEUR GENERAL
DE L'AUTORISATION D'OPERER EN BOURSE
27
8. EVENEMENTS POSTERIEURS A LA CLOTURE DES COMPTES
ET PERSPECTIVES
28
9. RESULTATS FINANCIERS DE LA SOCIETE ROUGIER S.A.
AU COURS DES CINQ DERNIERS EXERCICES
29
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Rougier SA published this content on 17 May 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 17 May 2023 17:30:11 UTC.