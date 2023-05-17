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ROUGIER

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19:31Rougier : Rapport financier annuel 2022 (sans les rapports des CAC)
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Rougier : Rapport financier annuel 2022 (sans les rapports des CAC)

17/05/2023 | 19:31
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Rapport financier 2022

___________________________________________

RAPPORT FINANCIER ANNUEL 2022

1. RAPPORT DE GESTION

3

2. COMPTES CONSOLIDES ANNUELS

31

3. COMPTES SOCIAUX ANNUELS

81

4. ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 107

5. ATTESTATION DU RESPONSABLE DU

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

109

RAPPORT DE GESTION

1. PRESENTATION DE ROUGIER

4

1.

1. PROFIL DU GROUPE ET ORGANIGRAMME

4

1.

2. REPARTITION DU CAPITAL

5

1.

3. GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE

5

1.

3. 1. ORGANES DE DIRECTION

5

1.

3 .2. ORGANES DE CONTROLE EXTERNE

8

2.

RAPPORT D'ACTIVITE

9

2.

1. CHIFFRE D'AFFAIRES

9

2. 1.

1. LES MARCHES EN 2022

9

2. 1.

2. ANALYSE DE L'ACTIVITE

9

2.

2. RESULTATS DES PRINCIPALES FILIALES

11

2.

3. COMPTES CONSOLIDES DU GROUPE

12

2. 3.

1. COMPTE DE RESULTAT

12

2. 3.

2. SITUATION FINANCIERE CONSOLIDEE

13

2. 3.

3. ETAT DES FILIALES ET DES PARTICIPATIONS

14

2.

4. COMPTES SOCIAUX

15

2. 4.

1. COMPTE DE RESULTAT

15

2. 4.

2. PROPOSITION D'AFFECTATION DES RESULTATS

16

2. 4.

3. DELAIS DE REGLEMENT FOURNISSEURS ET CLIENTS

16

2. 4.

4. DEPENSES NON DEDUCTIBLES FISCALEMENT

16

2.

5. INFORMATIONS A CARACTERE ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL

17

2. 5.

1. DONNEES ENVIRONNEMENTALES

17

2. 5.

2. DONNEES SOCIALES

18

2.

6. RISQUES OPERATIONNELS ET FINANCIERS

20

2. 6.

1. RISQUES PARTICULIERS LIES A L'ACTIVITE

20

2. 6.

2. GESTION DES ASSURANCES

21

2. 6.

3. RISQUES FINANCIERS

22

2.

7. L'ACTIONNARIAT ET LA VIE BOURSIERE

23

2. 7.

1. CAPITAL

23

2. 7.

2. REVENUS

25

2. 7.

3. BOURSE

26

2. 7.

4. UTILISATION PAR LE DIRECTEUR GENERAL

DE L'AUTORISATION D'OPERER EN BOURSE

27

2.

8. EVENEMENTS POSTERIEURS A LA CLOTURE DES COMPTES

ET PERSPECTIVES

28

2.

9. RESULTATS FINANCIERS DE LA SOCIETE ROUGIER S.A.

AU COURS DES CINQ DERNIERS EXERCICES

29

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Disclaimer

Rougier SA published this content on 17 May 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 17 May 2023 17:30:11 UTC.


© Publicnow 2023
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Données financières
CA 2021 66,5 M 72,0 M -
Résultat net 2021 5,49 M 5,94 M -
Dette nette 2021 11,4 M 12,3 M -
PER 2021 3,47x
Rendement 2021 -
Capitalisation 18,5 M 20,1 M -
VE / CA 2020 0,83x
VE / CA 2021 0,46x
Nbr Employés 1 281
Flottant 32,8%
Graphique ROUGIER
Durée : Période :
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Graphique plein écran
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Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesNeutreNeutreBaissière
Evolution du Compte de Résultat
Dirigeants et Administrateurs
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Eric Bastien Ballouhey Director General
François-Régis Motte Independent Director
Gilbert-Jean Audurier Independent Director
Jacques Rougier Director
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapi. (M$)
ROUGIER0.00%20
UFP INDUSTRIES, INC.4.61%5 137
CANFOR CORPORATION-2.96%1 854
ENVIVA INC.-84.88%595
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