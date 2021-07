Communiqué de Presse - INFORMATIONS PRIVILEGIEES : Roularta devient propriétaire à 100% des salons néerlandais ‘50Plus Beurs' et ‘Gezondheidsbeurs'

Senior Publications Nederland (SPN), la filiale néerlandaise à 100% de Roularta Media Group (RMG), a conclu un accord portant sur la reprise, début 2022, des 50% d'Alexander van de Kerkhof dans la société 50+ Beurs & Festival BV moyennant certaines conditions suspensives. SPN possédait déjà depuis 2005 une participation de 50% dans 50+ Beurs & Festival.

50+ Beurs & Festival BV est organisateur de salons sur le thème de la santé et s'adressant aux 50+ actifs. Le salon 50Plus Beurs existe depuis 28 ans et se déroule chaque année en septembre sur le site de Jaarbeurs Utrecht. Avec 550 stands et 100.000 visiteurs, il s'agit d'un des plus grands événements s'adressant aux 50+ actifs dans le monde. Le programme du salon 50Plus Beurs mêle informations utiles, divertissement et offres.

Chaque année en février, le site de Jaarbeurs Utrecht accueille aussi la Nationale Gezondheidsbeurs (salon national de la santé). Ce salon attire 45.000 visiteurs chaque année et s'adresse aux personnes qui ont ou qui souhaitent adopter un mode de vie sain. Les visiteurs peuvent y trouver l'inspiration auprès d'experts, d'influenceurs, de coaches et d'auteurs dans le domaine de la santé. Ils peuvent également participer à de nombreux ateliers.

50+ Beurs & Festival BV organise en outre des concerts, notamment des concerts de Noël.

En raison de la covid-19, il n'y aura pas de salon en 2021. Les prochains événements sont prévus en 2022.

Grâce à cette opération, SPN renforce son engagement et sa stratégie à 360° envers la communauté grandissante des plus de 50 ans.

Dirk Oeyen, CEO de Roularta Media Nederland : « Via Plus Magazine, Plus Gezond, plusonline.nl, gezondheidsnet.nl, Plus Puzzels, etadoro.nl (cours en ligne), nos croisières & voyages ainsi que nos salons (50Plus Beurs et Gezondheidsbeurs), nous pouvons toucher toute la communauté des 50+, et sommes les seuls à pouvoir le faire aux Pays-Bas. Avoir le contrôle total de ces salons nous donne la possibilité de développer pour les 50+ une plate-forme unique, incontournable et complète sur laquelle tous nos propres médias interagissent les uns avec les autres. »

Cette opération devrait avoir dès 2022 un impact positif sur les résultats de Roularta Media Group, étant donné que le chiffre d'affaires attendu et l'EBITDA de 50+ Beurs & Festival BV seront repris dans les chiffres consolidés à partir de janvier 2022. Le 25 mars 2021, lors de la reprise à 100% de SPN, seulement 50% du résultat net de 50+ Beurs & Festival BV étaient repris dans l'EBITDA. Avant cela, c'est-à-dire avant la reprise à 100% de SPN, il ne s'agissait même que de 25%. Le chiffre d'affaires de 50+ Beurs & Festival BV s'est élevé en 2019 (dernière édition des salons et concerts avant la pandémie de covid-19) à 5,5 millions d'euros.

RMG est un groupe multimédia belge coté en bourse, leader du marché dans le domaine des marques magazines (actualités générales, d'affaires et sportives, marques féminines, lifestyle et professionnelles, en néerlandais et en français), des médias locaux en Flandre (journaux du dimanche, journaux toutes-boîtes et magazines lifestyle, sites d'annonces en ligne, publicités géolocalisées en ligne et via des écrans TV, événements de networking etc.), des journaux provinciaux (Krant van West-Vlaanderen) et des journaux financiers et économiques (De Tijd, L'Echo). En Belgique, aux Pays-Bas et en Allemagne, RMG est en outre leader du marché des médias pour le public 50+. Avec Roularta Printing Services, RMG possède de surcroît la plus grande imprimerie offset de Belgique. C'est là que sont imprimés des journaux, magazines et catalogues de qualité destinés au marché belge et étranger.