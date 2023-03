Les Trends Gazelles Ambassadrices 2023 pour Bruxelles sont : Le Jardin d'Eden Europ, Inspiiro.me et Collibra

La liste des Trends Gazelles nominées

Les Trends Gazelles Ambassadrices de Bruxelles ont été récompensées ce mercredi 08 mars: Le Jardin d'Eden Europa chez les petites entreprises, Inspiiro.me chez les moyennes et Collibra chez les grandes entreprises.

Trends-Tendances et Trends organisent pour la 22ème année la remise des prix des Trends Gazelles. Ces entreprises à croissance rapide ou "Gazelles" sont des entreprises à la fois solides et compétitives dans leur domaine et au sein de leur province.

Sont d'abord récompensées les Trends Gazelles par province et aura lieu ensuite la remise des Trends Gazelles nationales. Une entreprise est sélectionnée pour chaque catégorie d'entreprises (petites, moyennes et grandes).

Trends Tendances

Depuis plus de trois décennies, Trends-Tendances est le newsmagazine belge francophone de référence du monde économique et financier. Il est réputé pour ses analyses clairvoyantes. Il partage les clés pour comprendre l'actualité économique nationale et internationale et agir en conséquence. De plus, il aide ses lecteurs à détecter les opportunités susceptibles de soutenir leur carrière ou de développer leur entreprise. Trends-Tendances est reconnu pour son approche objective et utile. La rédaction creuse ses sujets. Elle prouve que l'économie et la finance sont loin d'être ennuyeuses mais aussi que l'économie influe concrètement sur la vie quotidienne des Belges.

