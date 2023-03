Roularta Media N : A l'occasion de son 40e anniversaire, Le Vif fait peau neuve

Pour célébrer son 40e anniversaire, le package Vif s'offre une maquette et un logo revisités de fond en comble, de nouvelles rubriques et davantage de formats numériques.

L'accent est mis sur les 3 C : clair, classe, cohérent.

Anne-Sophie Bailly, rédactrice en chef le Vif: "C'est avec beaucoup d'enthousiasme que nous publions un Vif relooké, plus jeune, plus moderne et contemporain mais fidèle aux piliers qui font son succès depuis 40 ans : une approche approfondie et ciblée de l'actualité belge et internationale. Toujours avec l'idée de fournir une information de qualité et d'encourager les lecteurs à oser douter."

Sur le plan du contenu également, le magazine intègre une rubrique Sport et se réinvente en mettant davantage l'accent sur de nouveaux sujets essentiels comme les finances personnelles, la santé et la sexualité.

Anne-Sophie Bailly : "Les crises de la santé et du pouvoir d'achat montrent combien une information fiable et pertinente est essentielle. L'argent et la santé sont parmi les principales préoccupations de nos lecteurs."

Focus Vif s'ouvre plus que jamais à toutes les formes de culture. La culture pop, la musique, le cinéma, la télévision, mais aussi la littérature, les expositions, les arts plastiques et les arts de la scène seront rassemblés dans un Focus Vif relooké. Focus Vif se positionne ainsi comme le supplément culturel par excellence, jeune et résolument tourné vers l'avenir.

Niels Famaey, éditeur : "Avec cette intégration de l'ensemble de la culture dans Focus Vif, la rédaction continue à travailler sur un positionnement clair du package Vif. Chaque semaine, les lecteurs trouveront ainsi la politique belge, l'actualité internationale, les sciences, la santé, le sport et des débats dans Le Vif, la culture et le divertissement dans Focus Vif et le lifestyle dans Le Vif Weekend".

Le contenu numérique sur levif.be sera lui aussi largement étoffé. Grâce à une série d'analyses, de fact-checks, de podcasts, de quiz, etc., les lecteurs du Vif pourront rester informés partout, à tout moment.

Les trois magazines resteront bien entendu disponibles dans l'offre numérique de l'appli Mesmagazines, le kiosque en ligne qui permet aux abonnés d'accéder au contenu de tous les titres de Roularta Media Group



À PROPOS DU VIF

Le Vif est le principal magazine d'actualité en Belgique francophone. Il est publié tous les jeudis avec le magazine lifestyle Le Vif Weekend et le supplément culturel Focus Vif. Neuf fois par an, l'offre s'enrichit de Le Vif Extra, qui explorent un thème particulier.

Les lecteurs du Vif sont des hommes et des femmes de plus de 30 ans, cultivés, instruits et curieux, désireux de comprendre les enjeux de leur époque.

Tirage : 62 808 exemplaires

Audience : 407 018 lecteurs

Audience numérique : 1 034 136 visiteurs uniques/mois