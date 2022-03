Roularta Media N : Canal Z lance ‘Z-Sustainable Finance', une série sur l'entreprise durable

À partir du 17 mars, Canal Z présentera chaque jeudi soir un épisode de la série 'Z-Sustainable Finance'. Dans cette série, des experts et des entrepreneurs diront pourquoi une stratégie d'entreprise durable est utile et nécessaire, et expliqueront comment eux-mêmes développent une telle stratégie. La série 'Z-Sustainable Finance' est réalisée en collaboration avec la Fédération des entreprises de Belgique (FEB) et Febelfin.

Le développement durable est aujourd'hui une priorité pour les entreprises : le changement climatique, la hausse des prix de l'énergie et les objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies se traduisent dans les stratégies tant des grandes entreprises que des PME. De plus en plus d'entreprises s'efforcent de répondre aux exigences de durabilité en matière d'environnement, d'aspects sociaux et de bonne gouvernance. Leurs clients, leurs employés et les autres parties prenantes y attachent en effet une importance croissante. C'est pourquoi les entreprises adaptent leur stratégie et prennent des initiatives pour réduire leur empreinte écologique, développer une politique du personnel durable, et rendre compte de leurs activités commerciales de manière transparente.

Toutes ces actions nécessitent des investissements. Le secteur financier est prêt à soutenir les entreprises dans cette démarche. Un bon rapport ESG peut aider les PME à financer leur stratégie durable. Pour l'instant, un tel rapport de durabilité n'est pas encore obligatoire, mais à partir de 2023, de nombreuses grandes entreprises seront obligées d'en rédiger un. On s'attend donc à ce qu'elles demandent davantage d'informations à leurs fournisseurs, souvent des petites et moyennes entreprises. C'est la raison pour laquelle les PME doivent elles aussi se préparer à l'établissement de rapports ESG.

Alex Coene, Netmanager: "La série 'Z-Sustainable Finance' de Canal Z met en lumière les opportunités offertes par l'entreprise durable. Des experts expliquent en quoi consiste un rapport ESG et comment une PME peut s'y prendre en pratique. Des chefs d'entreprises viennent y parler de leur stratégie de durabilité, et de la valeur ajoutée que représente pour eux le reporting ESG."

À propos de Canal Z. Canal Z et Kanaal Z, les seules chaînes business à Bruxelles, en Wallonie et en Flandre, proposent l'information la plus spécialisée et la plus variée sur le monde des affaires, l'économie et les finances. Canal Z et Kanaal Z touchent en moyenne 408.559 téléspectateurs par jour et 1.487.817 téléspectateurs par semaine (source CIM audimétrie).