Roularta Media N : En mai, tonte à l'arrêt pour compter vos fleurs Le Vif donne le coup d'envoi de la troisième édition de l'opération « En mai, tonte à l'arrêt

Pour la troisième année consécutive, Le Vif invite tous les citoyens et les communes à ne plus tondre une surface d'au moins un mètre carré de gazon afin d'améliorer la biodiversité et de mieux armer la nature contre les effets des crises climatiques.

Saviez-vous que l'odeur de l'herbe fraîchement coupée est en réalité un mécanisme d'autodéfense ? Ce cri d'alerte de la nature prévient les autres espèces d'une attaque imminente.

Rangez donc votre tondeuse et ne faites rien ! La nature se charge du reste.

C'est simple: oubliez votre tondeuse pendant un mois, vous verrez les plantes, fleurs et insectes s'épanouir dans votre jardin. N'est-ce pas merveilleux ?

L'an dernier, plus de 1.400 citoyens se sont inscrits à En mai, tonte à l'arrêt, ce qui représente 1 million de mètres carrés de gazon non tondu. Chaque participant a reçu un indice 'Nectar' personnel, exprimé sous la forme du nombre d'abeilles, de papillons et d'autres insectes indispensables ayant pu se nourrir. Au total, l'opération, menée en partenariat avec l'asbl Adalia 2.0 et la faculté Gembloux Agro-Bio Tech (ULiège), a généré un score 'Nectar' ayant permis le développement de 400 millions de larves d'abeilles solitaires.

Anne-Sophie Bailly, rédactrice en chef Le Vif : « Il n'y a pas de mauvaise herbe. Juste des fleurs et des plantes qui contribuent à la sauvegarde de la biodiversité. A travers l'opération « En mai, tonte à l'arrêt », Le Vif propose de repenser le rapport que nous entretenons avec nos espaces verts. Et de comprendre que bien entretenir son jardin n'est pas le tondre à ras. »

Et pourquoi pas vous ?

Vous aussi, suivez l'exemple du Vif et préservez l'environnement en laissant quelques mètres carrés de gazon non tondus pendant tout le mois de mai. Inscrivez-vous dès aujourd'hui sur www.enmaitontealarret.be et partagez votre expérience tout au long de l'opération sur les réseaux sociaux avec le hashtag #enmaitontealarret.

