Roularta Media N : Flair x LolaLiza lancent leur collection belge de mariage

Le magazine Flair et la marque de mode belge LolaLiza ont élaboré ensemble leur propre collection de mariage, elle se compose de 6 tenues de mariée et de 6 tenues pour les demoiselles d'honneur. La collection sera lancée lors de l'édition spéciale mariage de Flair le 15 mars prochain, une édition dans laquelle les tenues de mariage joueront un rôle central dans la rubrique mode. Une décision consciente a été prise de produire la collection entièrement en Europe, un choix durable incontournable pour Flair et LolaLiza.

Les jeunes sont à nouveau attirés par le mariage. Le succès de la rubrique « Inspiration mariage », publiée sur Flair.be prouve à quel point il est redevenu un thème populaire. Les lecteurs·trices partagent leurs histoires et leurs conseils à propos de leur propre mariage avec un enthousiasme toujours plus touchant. L'édition spéciale mariage que Flair publie chaque printemps reçoit un retour toujours plus positif.

Ces dernières années à cause de la crise sanitaire, le mariage était passé au second plan, ce qui lui aura donné encore plus de sens. En 2022, les réceptions à nouveau possible, nombreux sont les couples qui lancent les invitations pour leur mariage. Flair a voulu marquer le coup en réalisant son rêve : créer sa propre collection de mariage !

« Flair veut montrer qu'un mariage digne de Pinterest est aussi accessible avec un petit budget. Une robe à petit prix et créée en Belgique, on dit « oui » ! »

Eva Van Driessche - Rédactrice en chef de Flair

À chaque saison, la marque belge LolaLiza sort « une robe pour chaque occasion ». Cet été, elle y ajoutera une collection pour les mariées et demoiselles d'honneur en collaboration avec Flair.

« LolaLiza veut accompagner chaque femme à chaque instant de sa vie. Nous envisagions depuis longtemps de créer une ligne de mariage. Le magazine Flair, source inspirante et moderne de contenu féminin était le match parfait qui nous a permis de réaliser ce rêve et de dire « oui » de tout cœur ! Nous sommes très fiers d'être le premier détaillant belge à lancer une collection de mariage abordable avec Flair. »

Annelien Alaerts - Responsable marketing chez LolaLiza



« La collection nuptiale se compose de 6 looks différents pour s'adapter au style et au thème de chaque mariage. Les robes vont du romantique classique au bohème décontracté en passant par le court moderne. Le tailleur-pantalon et le tailleur, en plein dans la tendance, viennent compléter la collection. Cette diversification permettra à chaque mariée de trouver son bonheur. Les demoiselles d'honneur (ou invitées) trouveront également une robe, une combinaison ou un costume. Pour cette partie de la collection, nous avons choisi les nuances de bleu pastel, mandarine et lilas. Grâce à l'effet soie, plissé et satin brillant, les matières paraissent honorables pour un prix qui reste raisonnable : à partir de 70 € et jamais au-dessus de 150 €. Les pièces sont disponibles de la taille 34 à la taille 48 dans une vingtaine de points de vente LolaLiza et en ligne. »

Cindy Gakens, responsable des achats chez LolaLiza

Les images de la collection et du shooting:

https://www.dropbox.com/sh/qa6zh97pxghpzi6/AAARWr7dZ0V_b4pXZfEg_RPea?dl=0

Plus d'informations:

Eva Van Driessche, rédactrice en chef de Flair: eva.vandriessche@flair.be, 0477/88 10 33

Cindy Gakens, responsable des achats chez LolaLiza: 0475/616063

Informations de vente:

À propos de Flair

Flair est un mentor pour les jeunes femmes en quête de leur propre identité. Sans détour, le magazine traite de tous les sujets d'actualité qui passionnent les femmes d'aujourd'hui. Le magazine Flair sort chaque semaine avec des conseils toujours plus pertinents sur les tendances mode ou maquillage, les adresses d'hotspots à tester, des recettes faciles et rapides, des témoignages poignants et les relookings de lecteurs·trices. Le magazine propose régulièrement de belles surprises telles que des week-ends, des restos et des goodies. Le magazine a un tirage de 25 572 exemplaires (CIM BRAND REPORT 2020). Avec une forte communauté en ligne, l'interactivité est au cœur de l'expérience Flair : environ 7 millions de pages vues par mois pour Flair.be, plus de 350 000 abonnés sur Facebook, 125 000 abonnés sur Instagram et plus de 21 000 sur Twitter (CIM Internet 2019).