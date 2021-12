Roularta Media N : Gereglementeerde informatie - Roularta neemt New Skool Media over en wordt de op één na grootste uitgever van magazinemerken in Nederland

Roularta Media Group (RMG) acquiert 100% de New Skool Media BV (NSM), devenant ainsi propriétaire de 20 marques de magazines aux Pays-Bas. Avec les autres marques de magazines de RMG aux Pays-Bas, dont Plus Magazine et Landleven, et leurs nombreuses line extensions, RMG devient le deuxième plus grand éditeur de marques de magazines aux Pays-Bas. Les Pays-Bas deviendront ainsi le second pays de RMG.

L'accord concernant le transfert des actions de NSM a été signé le 21 décembre, sous réserve de l'approbation de l'Autorité néerlandaise des marchés financiers (ACM), de l'aval du comité central d'entreprise et de l'accord du conseil d'administration avec le comité de rédaction d'EW (anciennement Elsevier).

Les marques de magazines les plus connues du portefeuille de NSM sont EW (anciennement Elsevier, fondé en 1945), un magazine d'opinion destiné à des lecteurs, des entrepreneurs et des décideurs, et Beleggersbelangen, la plateforme mobile pour les investisseurs actifs et, à ce titre, le leader du marché.

En outre, NSM publie toute une série de magazines thématiques, chacun d'entre eux disposant d'un solide lectorat multimédia :

Delicious est dédié à la cuisine et à l'alimentation (avec des line extensions telles qu'une boutique en ligne, des livres de cuisine, des académies de cuisine, etc.)

est dédié à la cuisine et à l'alimentation (avec des line extensions telles qu'une boutique en ligne, des livres de cuisine, des académies de cuisine, etc.) Knipmode , un magazine de couture, avec Knip kids (mode pour enfants) et naaipatronen.nl (une boutique en ligne de patrons de couture) ;

, un magazine de couture, avec Knip kids (mode pour enfants) et naaipatronen.nl (une boutique en ligne de patrons de couture) ; Fiets , Fietsactief et Procycling, des marques de magazines destinés respectivement aux cyclistes amateurs sportifs, aux cyclistes de loisirs et aux fans de cyclisme professionnel ;

, Fietsactief et Procycling, des marques de magazines destinés respectivement aux cyclistes amateurs sportifs, aux cyclistes de loisirs et aux fans de cyclisme professionnel ; Moto 73 , Motor NL et Promotor (50% NSM), pour les amateurs de motos ;

, et (50% NSM), pour les amateurs de motos ; Formula 1 , la marque de magazine pour les fans de Formule 1 ;

, la marque de magazine pour les fans de Formule 1 ; Truckstar , la marque de magazine unique pour les camionneurs ;

, la marque de magazine unique pour les camionneurs ; Seasons , pour les lecteurs qui aiment la vie rurale authentique ;

, pour les lecteurs qui aiment la vie rurale authentique ; Roots , la marque de magazines pour les amoureux de la nature ;

, la marque de magazines pour les amoureux de la nature ; Vorsten , pour les fans de la royauté ;

, pour les fans de la royauté ; Kijk , pour ceux qui s'intéressent aux sciences et aux technologies ;

, pour ceux qui s'intéressent aux sciences et aux technologies ; Columbus Travel , pour les globe-trotters ;

, pour les globe-trotters ; Zin, une marque de magazine pour les personnes de plus de 50 ans.

Cette transaction devrait avoir un impact positif sur les résultats de Roularta Media Group en 2022, compte tenu du chiffre d'affaires et de l'EBITDA de NSM attendus dès la réalisation des conditions suspensives susmentionnées. Le chiffre d'affaires de l'entreprise acquise est d'environ 45 millions d'euros. Elle emploie 170 ETP.

Xavier Bouckaert, CEO de Roularta Media Group:

"Avec cette transaction, RMG poursuit son expansion internationale et élargit son portefeuille de marques avec des marques multimédias fortes et une communauté d'abonnés fidèles. Les différentes marques de New Skool Media comptent un total de 260 000 abonnés. Les revenus B2C représentent 85-90% des revenus totaux. Le modèle économique de RMG continue donc de passer des revenus b2b aux revenus b2c."

Erwin Van Luit, CEO New Skool Media:

"Je suis ravi qu'en Roularta, nous ayons trouvé un acquéreur qui, avec la direction et les employés de New Skool Media, souhaite poursuivre le développement de nos marques médias. Je suis convaincu que cette coopération, et certainement aussi l'expérience de Roularta en tant que grand éditeur de magazines, contribuera grandement à la qualité et à la rapidité de ce nouveau développement."

Roularta Media Group est un groupe multimédia belge coté en bourse et leader du marché des marques de magazines (généralistes, économiques et sportifs, féminins, lifestyle et professionnels) en néerlandais et en français, des médias locaux en Flandre (journaux du dimanche, magazines lifestyle, publicité géolocalisée en ligne et via des écrans TV dans les magasins, événements de networking, etc.), des journaux provinciaux (Krant van West-Vlaanderen) et des journaux financiers et économiques (De Tijd, L'Echo). En Belgique, aux Pays-Bas et en Allemagne, RMG est le leader du marché des médias pour les plus de 50 ans. Avec Roularta Printing Services, RMG dispose également de la plus grande imprimerie offset de Belgique. Celle-ci imprime des journaux, des magazines et des catalogues de qualité pour le marché belge et étranger.