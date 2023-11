Roularta Media Group acquiert Flow Magazine de DPG Media par l'intermédiaire de sa filiale néerlandaise Roularta Media Nederland. Cette reprise s'inscrit dans l'ambition de Roularta Media Group de développer sa position sur le marché néerlandais des magazines, et renforce ainsi son offre dans la thématique de la 'pleine conscience' (mindfulness).

Après l'acquisition de WPG Media en septembre, et avec elle la reprise des titres Happinez, Yoga by Happinez et Psychologie Magazine dédiés à la thématique de la pleine conscience, Roularta Media Group ajoute donc maintenant Flow Magazine à son portefeuille. Ce magazine slow reading, qui met l'accent sur la santé mentale et la créativité, est racheté à DPG Media par la filiale Roularta Media Nederland.

Xavier Bouckaert, CEO Roularta Media Group:

« Suite à notre récente acquisition de Happinez, Yoga by Happinez et Psychologie Magazine, la reprise de Flow Magazine est le complément idéal pour former un groupe unique rassemblant les marques médias les plus fortes et les plus pertinentes dans la thématique de la pleine conscience (mindfulness) dans le Benelux. Ces quatre marques médias sont déjà bien développées sur le plan multimédia (avec des canaux numériques, des boutiques en ligne, des événements et de nombreuses extensions de gamme) et ont été lancées avec succès à l'étranger via des licences. »

Roularta Media Nederland est le deuxième éditeur de magazines aux Pays-Bas et exploite, avec quelque 240 professionnels, 30 marques de magazines qui réalisent ensemble un chiffre d'affaires de 70 millions d'euros. L'entreprise de médias fait partie de Roularta Media Group, pour qui le renforcement de sa position sur le marché néerlandais des magazines est une priorité stratégique.

Erwin van Luit, CEO Roularta Media Nederland:

« Je suis très heureux que nous puissions ajouter Flow Magazine à notre portefeuille. Avec les titres Happinez, Psychologie Magazine et Yoga by Happinez récemment acquis, Flow Magazine forme une famille 'mind & body' solide. Je suis donc convaincu qu'en unissant nos forces, nous assurerons le développement et la croissance de ces merveilleuses marques et de Roularta Media Nederland. »

Pour DPG Media, la vente de Flow Magazine s'inscrit dans le cadre de sa stratégie visant à concentrer les forces sur les thématiques des femmes, des enfants, de la maison et du divertissement, dans le but d'accélérer la numérisation et d'avoir un impact maximal sur la société.

Joyce Nieuwenhuijs, Director Magazines DPG Media:

« J'ai collaboré de près à la création de Flow Magazine et je suis extrêmement fière qu'en 15 ans, grâce à la prise de mesures audacieuses, nous ayons fait en sorte que Flow Magazine devienne ce que la marque est aujourd'hui. Tant aux Pays-Bas qu'à l'étranger. Je suis convaincue que Flow Magazine pourra continuer à se développer au sein de sa nouvelle famille. Le titre peut désormais s'associer à d'autres marques, comme nous le faisons aussi au sein de DPG Media avec, entre autres, les marques pour les femmes et les enfants. »

En 15 ans, Flow Magazine est devenu un des titres les plus populaires sur la santé mentale.

Irene Smit, Creative Director & co-founder Flow Magazine:

« Depuis 15 ans déjà, Flow Magazine est une marque qui inspire les gens dans le monde entier en leur donnant des leçons de vie sur la façon de vivre différemment. Plus lentement, plus simplement, en se concentrant sur ce qui compte vraiment. Ce magazine est honnête, pragmatique, authentique, personnel, pratique et réaliste. Je garde le souvenir d'une très belle période pendant laquelle nous avons pu profiter de belles opportunités pour Flow Magazine et arriver là où nous sommes aujourd'hui. Je me réjouis de continuer à développer cette merveilleuse marque avec les collègues de Roularta. »

La transaction doit encore recevoir l'approbation du comité d'entreprise de Roularta Media Nederland et de DPG Media.